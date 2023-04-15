Sessiz pandemi 350 hastal��� taklit ediyor

�HA�n�n haberine g�re; Lyme hastal��� hakk�nda bilgi veren Enfeksiyon Hastal�klar� ve Klinik Mikrobiyoloji Uzman� Prof. Dr. Vedat Turhan, Lyme'nin 350 civar� hastal��� taklit edebildi�ini kaydetti.

Lyme hastal���n�n Borrelia spp t�r�ndeki baz� bakterileri ta��yan kene, sivrisinek, atsine�i, bit gibi kan emen canl�lardan insanlara kan yoluyla ge�en bir zoonotik hastal�k oldu�unu s�yleyen Enfeksiyon Hastal�klar� ve Klinik Mikrobiyoloji B�l�m��nden Prof. Dr. Vedat Turhan, �Lyme e�ler aras�nda ge�i� g�sterebildi�i gibi bu hastal��a yakalanm�� annelerden �ocuklar�na da bula�abilir. Kene �s�r���ndan 3 ila 30 g�n i�inde ortalama 7 g�n sonra �s�r�k yerinde tipik bir lezyon geli�mesiyle ba�lar. Bu lezyon olduk�a geni� boyutlara ula�abilen ortas� soluk bir deri d�k�nt�s�d�r ve tan� koydurucudur. Bu lezyonun eskiden hastalar�n y�zde 80�inde g�r�nd��� d���n�lse de ger�ekte t�m Lyme vakalar�n�n ancak y�zde 20-30�unda ortaya ��kt��� anla��lm��t�r. Bu cilt lezyonu kendili�inden iyile�ebilir. Kene ve Borrelia t�r� bakterileri ta��yabilen di�er vekt�r canl�lar�n �s�rmas�ndan 4-6 hafta kadar sonra Lyme hastal���n�n ilk sistemik bulgular� ortaya ��kabilir� dedi.

GR�BAL ENFEKS�YON G�B� BA�LIYOR

�lk sistemik bulgular�n grip benzeri bir tablo ile geldi�ini belirten Prof. Dr. Vedat Turhan, ��yle devam etti:

�Hastal��a yakalananlarda bo�az a�r�s�, ba� a�r�s�, ciddi yorgunluk, lenf bezi �i�li�i, titreme ve ate� g�r�lebilir. Gribal enfeksiyon kendili�inden ge�er. Fakat daha sonra gezici tipte eklem ve kas a�r�lar� ba�layabilir. Eklem a�r�lar� di�lerde ve �ene ekleminde de olu�abilir. Lyme hastal��� n�rolojik tutulum g�stererek kas se�irmesi deride duyu bozukluklar�, kar�ncalanma, hissizlik, deride yanma ve zonklay�c� a�r�lara da yol a�abilir. Lyme hastal��� y�z felcinin en �nemli sebeplerinden birisidir. Beyin tutulumu yapabilir. B�ylelikle k�sa s�reli haf�za bozuklu�u, dikkat, konsantrasyon, haf�za bozuklu�u g�r�lebilir. Lyme hastal��� ayn� zamanda �nemli psikiyatrik semptomlara yol a�abilir. Panik atak, anksiyete, depresyon Lyme hastal���n�n belirtilerindendir. Bunun yan�nda hastalarda ankiliozan spondilit, seronegatif artritler, RA gibi romatizmal hastal�k belirtileri de g�r�l�r. Ayr�ca Lyme, MS, ALS, Alzheimer, Parkinson v.b. gibi bir�ok n�rolojik hastal�klar� da taklit edebilir.�

LYME HASTALI�I G�ZLER� DE ETK�L�YOR

Hastal���n neden oldu�u sa�l�k sorunlar�n� s�ralayan Turhan, �Lyme hastalar�nda g�rme bulan�kl���, �veit, g�z i�i bas�n� art���, kulaklarda u�ultu, kulak ��nlamas�, i�itme kayb� nefes alman�n y�zeyle�mesi �arp�nt�, ta�ikardi, g���s a�r�s�, kar�n a�r�lar�, ishal veya kab�zl�k, testislerde veya kas�klarda, pelvik b�lgede a�r� idrar ka��rma, idrara ani s�k��ma, ba� d�nmesi, titreme ve karaci�er iltihab�na da rastlanabilmektedir. Bu hastal�k en s�k kronik fibromiyalji ile kar��t�r�l�r. Kronik yorgunluk, eklem a�r�lar�, kas, ba� dokusu, tendon a�r�lar� olu�ur. Hastalar genelde pek �ok bulguyu ya�ad��� i�in pek �ok bran�a ba�vurabilmektedir. Bu anlamda Lyme hastal���na �taklit�i hastal�k� da denilebilmektedir� dedi.

Tan� sonras�nda tedavisinin mevcut oldu�unu ifade eden Turhan, �Tan� enfeksiyon uzmanlar� taraf�ndan fiziki muayene sonras�nda v�cutta Borrelia burgdorferi bakterisi varl���n� inceleyen ELISA veya IFA antikor testleriyle konulmaktad�r. Antikor testlerinin pozitif ��kmas� halinde, Western blot testi ile do�rulama yap�l�r. Ancak Lyme hastal��� kronikle�ebilir. Baz� vakalarda klasik antikor testlerinin s�kl�kla yalanc� negatif sonu� verebilir. Bu nedenle alternatif testler de uygulanabilir. Bu noktada karanl�k saha mikroskopisini rutin tan�ya dahil edilerek tan�sal kaosa son verilebilir. Lyme, temelde bir enfeksiyon hastal���d�r ve bu sebeple temel tedavi antibiyotik tedavisidir. G�n�m�zde �V�G, plazmaferez, HBO, spesifik bir tak�m g�da takviyeleri ve t�m v�cut hipertermisi gibi uygulamalar da vakalara g�re tedaviye eklenebilmektedir� diye konu�tu.

T�RK�YE�DE R�SK ALTINDA

T�rkiye�nin Lyme hastal���ndan en �ok etkilenen �lkeler aras�nda oldu�unu belirten Turhan, �Unutulmamal�d�r ki 2019 y�l�ndan bu yana t�m d�nyay� etkileyen a�ikar bir pandemi olan Covid-19'un yan�nda giden bir ba�ka pandemi daha var ki �Lyme enfeksiyonu�dur. Lyme dernekleri bu hastal��� 'sessiz pandemi' olarak tan�mlamakta, �zellikle kuzey yar�k�rede yer alan �lkeler i�in �ok �nemli bir halk sa�l��� problemi olarak ilan etmektedirler. Uzam�� Lyme vakalar�n�n pek �o�u kronik Lyme enfeksiyonunun alevlenmesi olarak de�erlendirilmektedir. Y�llarca sadece keneden ge�ti�i bilinse de sivrisinek, atsine�i, bit gibi b�ceklerden, bu bakteriyi kapan ki�ilerden kan, v�cut s�v�s� ya da cinsel yolla, anneden �ocuklara da ge�ebilmektedir. Bu d�nya taraf�ndan y�zy�l�n salg�n� olarak da bilinmektedir. �lkemiz de bu co�rafyan�n i�erisinde yer almakta sessiz pandemiden en �ok etkilenen �lkeler aras�ndad�r� dedi.

G��L� BA�I�IKLIK �NEM TA�IYOR

Hastal�ktan korunman�n yollar�n� anlatan Turhan, �Lyme'dan korunman�n en iyi yolu do�ada, a��k havada gezintiye ��karken pantolon, uzun kollu giysiler ve bot giymek uygun olacakt�r. Sadece kene de�il farkl� bir b�cek ya da sinek �s�rmas�nda mutlaka bir enfeksiyon hastal�klar� uzman�na ba�vurulmal�d�r. Lyme'da erken m�dahale �nem ta��maktad�r. Bunun yan�nda g��l� ve dengeli bir ba����kl�k sistemine sahip olmak her zaman koruyucudur� diye konu�tu.