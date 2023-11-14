Sevan Nişanyan'dan Atatürk için ahlaksız açıklama

Eski Taraf yazarı, "yetmez ama evetçi", “Keşke Yunan galip gelseydi” diyen Cumhuriyet düşmanı Kadir Mısıroğlu’na övgüler dizen, Atatürkçülere saldıran, “Kemalciler bunu anlayamaz. Çünkü Kemalcilerde ahlak anlayışı yoktur, sıfırdır” diyen firari Ermeni yazar Sevan Nişanyan, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk hakkında ahlaksız ifadeler kullandı.

Ülkesi için onlarca savaşa girip zaferler kazanan ve Türkiye Cumhuriyetini kuran Atatürk'ü "genç yaşından itibaren yüksek libidosuyla maruf olmuş kişi" olarak tanımlayan Nişanyan'ın ifadelerini okuyanlar şaştı kaldı.

Nişanyan, Atatürk'ü kız çocuklarını evlat edinmesi üzerinden hedef aldı ve birbirinden çirkin imalarda bulundu.

Atatürk'ün sadece kız çocuklarını evlat edindiğini söyleyen Nişanyan, Atatürk'ün manevi oğulları Abdürrahim Tuncak ve Yalovalı Sığırtmaç Mustafa adıyla bilinen Mustafa Demir'i unuttu. Ya da söz konusu suçlamayı yapabilmek için görmezden geldi.

ATATÜRK HAKKINDA SKANDAL İFADELER

İşte Nişanyan'ın Atatürk hakkında söyledikleri:

"Erkek çocuğu olsa, diyeceksin kendi evladı olmadığı için miras bırakacak birisi falan gibi bir düşünce... Hep kız çocukları evlat edinmiş.

İkincisi, bu kız çocukları onun özel dairesini paylaşıyor. Yani geceleri onlarla yalnız kalıyor devlet başkanı. Bu, kabul edilebilecek bir durum mudur değil midir? Sizin takdirinize bırakıyorum. İşin ayrıntısını bilen kimse yok, dolayısıyla iddiada bulunmak fazla olur.

Bu çocuklar Dolmabahçe Sarayı'ndaki ve Çankaya'daki yatak odasının bulunduğu özel dairede kalıyor bu çocuklar. Bugün bir devlet başkanı veya üst düzey bir siyaset adamı böyle bir yaşam tarzına sahip olsa insanlar ne düşünür, ne tür itirazlar dile getirilir, düşünmek lazım."