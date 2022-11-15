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Sevcan Yaşar ile İrsel Çivit nişanlandı

Ünlü oyuncu Sevcan Yaşar ile sevgilisi İrsel Çivit, nişanlandı. Evlilik yolunda ilk adımı atan çift, nişan fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 12:19
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Sevcan Yaşar ile İrsel Çivit evlilik yolunda ilk adımı attı

Sevcan Yaşar ile İrsel Çivit nişanlandı
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Ünlü oyuncu Sevcan Yaşar, müzisyen İrsel Çivit üç ay önce evlilik kararı almıştı. 

NİŞANLANDILAR

Yaşar ile Çivit, ilk adımı attı. Nişanlanarak birlikteliklerini resmiyete dökmeye hazırlanan çift, mutlu haberi sosyal medya hesaplarından yayınladıkları fotoğraflarla duyurdu.

Kırmızı bir elbise ve aynı renk ayakkabı giymeyi tercih eden Sevcan Yaşar, bu fotoğrafı 'kalp' emojisi ile birlikte takipçileriyle paylaştı. İkiliye çok sayıda "Mutluluklar" mesajları ve beğeni yağdı.

"ÇOK MUTLUYUM"

Sevcan Yaşar, evlilik teklifinin ardından mutluluğunu şu sözlerle dile getirmişti:
Kim der ki mucizeler olmuyor değil ve dünyaya rağmen hala hayata bir yerden güzel bakan, iyi olmak, iyi kalmak, iyi görmek, göğsünün altında uyuyan kalbini sevgiye ve aşka emanet edebilme cesaretini göstererek dünyaya bir başka hayat da var diyerek meydan okumak… Çok mutluyum(uz). Bu duyguyu bizimle paylaşan her bir kalbi de ayrı ayrı öpüyorum(uz)… Elbette daha uzun yazacağım ama şimdi bugüne not düşsün istedim. Zira renkleri daha güzel, sesleri daha duyulur, şarkıları daha derin yapan bu anı yaşamak istiyorum...
 

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