Oyuncu Sevcan Yaşar ve İrsel Çivit evlendiler. 5 gün önce nişanlanmışlardı

Sevcan Yaşar ile İrsel Çivit, 14 Kasım'da nişanlanmıştı. Çift, mutlu haberi sosyal medya hesaplarından yayınladıkları gönderilerle duyurmuştu.. Kırmızı bir elbise ve aynı renk ayakkabı giymeyi tercih eden oyuncu, kalp ve yüzük emojisiyle fotoğraf paylaşmıştı. İkiliye çok sayıda "Mutluluklar" mesajları ve beğeni yağmıştı.
Sevcan Yaşar ile bir süredir birlikte olduğu İrsel Çivit, dün dünya evine girdi. Öğlen saatinde Fuat Paşa Yalısın'da düzenlenen törene, çiftin ailesi ve yakın dostları katıldı.
Sade bir nikâh ile evlenen ikili, "Bizi bu özel günümüzde yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz" dedi.
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