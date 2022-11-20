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Oyuncu Sevcan Yaşar ve İrsel Çivit evlendiler. 5 gün önce nişanlanmışlardı

Oyuncu Sevcan Yaşar, müzisyen İrsel Çivit'ten üç ay önce evlilik teklifi almıştı. Güzel oyuncu, kendisinden 18 yaş büyük sevgilisine 'Evet' yanıtını vermişti. Geçtiğimiz günlerde nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan ünlü çift, Fuat Paşa Yalısı'nda nikâh masasına oturdu.

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 08:59
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Ünlü oyuncu Sevcan Yaşar ve müzisyen sevgilisi İrsel Çivit evlendiler

Oyuncu Sevcan Yaşar ve İrsel Çivit evlendiler. 5 gün önce nişanlanmışlardı
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Sevcan Yaşar ile İrsel Çivit, 14 Kasım'da nişanlanmıştı. Çift, mutlu haberi sosyal medya hesaplarından yayınladıkları gönderilerle duyurmuştu.. Kırmızı bir elbise ve aynı renk ayakkabı giymeyi tercih eden oyuncu, kalp ve yüzük emojisiyle fotoğraf paylaşmıştı. İkiliye çok sayıda "Mutluluklar" mesajları ve beğeni yağmıştı.

Sevcan Yaşar ile bir süredir birlikte olduğu İrsel Çivit, dün dünya evine girdi. Öğlen saatinde Fuat Paşa Yalısın'da düzenlenen törene, çiftin ailesi ve yakın dostları katıldı.

 

Sade bir nikâh ile evlenen ikili, "Bizi bu özel günümüzde yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz" dedi.

 

 

 

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