Sevda Demirel Gülben Ergen'i yerden yere vurdu. Büyük tartışmanın fitili ateşlendi

Gülben Ergen'in, Sezen Aksu'nun sözlerini yazdığı bu yeni şarkısından bir bölümü paylaşması, hayranlarından büyük ilgi gördü.

Özellikle, milli maç öncesinde Hollanda'ya 'nanik' yaparak milli takıma başarılar dileyen Ergen'in bu hareketi, sosyal medyada geniş yankı buldu.

Şarkılarıyla müzik piyasasına damgasını vuran Gülben Ergen, 'Nanik' adını verdiği yeni şarkısını iki gün sonra hayranlarının beğenisine sunacak.

"TAM BİR ANAOKULU ŞARKISI"

Gülben Ergen'in yeni şarkısını dinleyen Sevda Demirel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Gülben'in şarkısı korkunç ötesi, tam bir anaokulu şarkısı. 55 yaşındaki bir kadına asla yakışmıyor. Üzgünüm doğruları söylemek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Demirel'in bu sözleri üzerine Gülben Ergen'in nasıl bir yanıt vereceği merak konusu oldu.

GÜLBEN ERGEN KİMDİR?

Gülben Ergen, 25 Ağustos 1972 doğumlu, Türk şarkıcı, eski model, sunucu ve oyuncu.

Kariyerine mankenlik ve oyunculukla başlayan Ergen, sonrasında müzik piyasasına assolist olarak adım atmıştı.

2001 yılında, 'Dadı' dizisinde canlandırdığı Melek karakteri ile Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü almıştı.

SEVDA DEMİREL KİMDİR?

Sevda Demirel, 28 Nisan 1972 doğumlu, Türk manken, şarkıcı, sinema oyuncusu ve program sunucusu.

Aslen Gaziantep'lidir ve Almanya'da doğmuştu. 16 yaşındayken İstanbul'a gelerek mankenlik yapmaya başlamış ve ardından şarkıcılık kariyerine adım atmıştı.