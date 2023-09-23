Sevgililer arasındaki tartışma kanlı bitti

Kırklareli'de iki sevgili arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Olay, sabaha karşı, Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi.

M.B., aralarında gönül ilişkisi bulunduğu öne sürülen S.G.’nin evine gitti. Burada, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmada M.B., S.G.'yi bıçaklayıp kaçtı. Apartmandakilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, S.G.'nin öldüğünü tespit etti.

CENAZE MORGA KALDIRILDI

S.G.'nin cansız bedeni, incelemenin ardından Kırklareli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis, M.B.'yi saklandığı adreste yakaladı. Gözaltına alınan S.G.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.