Tuvalet ücreti tartışması kanlı bitti. 1 lirayı ödemeyen 25 yaşındaki genci göğsünden bıçakladı

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki cami tuvalet görevlisi 31 yaşındaki Hakan G., 1 lira olan tuvalet ücretini ödemeyen 25 yaşındaki Ali B.'yi göğsünde bıçaklayarak ağır yaraladı.
Olay, saat 16.00 sıralarında İstiklal Mahallesi'ndeki Sultan Alaaddin Camisi'nde meydana geldi. İddiaya göre; caminin tuvaletinde görevli Hakan G., 1 lira ücreti vermeyen Ali B. ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesiyle Hakan G., Ali B.'yi göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali B.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan Hakan G. ise sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.