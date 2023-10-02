Tuvalet ücreti tartışması kanlı bitti. 1 lirayı ödemeyen 25 yaşındaki genci göğsünden bıçakladı

Ankara'da cami tuvaletinde çalışan bir kişi, 1 liralık tuvalet ücretini ödemediği için tartıştığı genci göğsünden bıçakladı.

KAYNAK: DHA
Tuvalet ücreti tartışması kanlı bitti. 1 lirayı ödemeyen 25 yaşındaki genci göğsünden bıçakladı

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki cami tuvalet görevlisi 31 yaşındaki Hakan G., 1 lira olan tuvalet ücretini ödemeyen 25 yaşındaki Ali B.'yi göğsünde bıçaklayarak ağır yaraladı.

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Olay, saat 16.00 sıralarında İstiklal Mahallesi'ndeki Sultan Alaaddin Camisi'nde meydana geldi. İddiaya göre; caminin tuvaletinde görevli Hakan G., 1 lira ücreti vermeyen Ali B. ile tartışmaya başladı.

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Tartışmanın büyümesiyle Hakan G., Ali B.'yi göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali B.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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Gözaltına alınan Hakan G. ise sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

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