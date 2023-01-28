Her yıl Şubat ayının 14’ünde kutlanan Sevgililer Günü bu sene 2023’te hangi güne denk geldiği merak ediliyor. Tüm dünyada 14 Şubatta kutlanan Sevgililer Günü’nün hangi gün olduğu araştırılıyor. Peki, Sevgililer Günü ne zaman? 14 Şubat hangi güne denk geliyor?

14 Şubat Sevgililer Günü her yıl tüm dünyada kutlanmaktadır. Sevgililer Gününü kutlamak isteyenler 14 Şubatı takvimlerde hangi güne denk geldiğini araştırıyor. Peki, 14 Şubat hangi güne denk geliyor?

2023 14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Sevgililer Günü, bu yıl 14 Şubat 2023 Salı gününe denk geliyor.

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkan Sevgililer Günü bazı toplumlarda 'Aziz Valentin Günü' olarak bilinir.

Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır.

AZİZ VALENTİNE KİMDİR?

Sevgililer günü sembolü olan ve Katolik kilisesi tarafından tanınan Aziz Valentin’in M.S. 270 tarihinde öldüğü biliniyor.

Aziz Valentin’in kimliğine dair resmi kaynaklardaki açıklama yapan Papa Gelasius ise Aziz Valentin'in hayatını tanrıya adamış bir şehit olarak öldüğünü söylüyor.

1400'lü yıllarda Aziz Valentin'in Roma'da Hristiyan bir çiftin evlenmesine yardımcı olduğu için imparator tarafından kafası kesilerek öldürüldü.