Yok artık... Sevgilisine kanından tespih yaptırdı

Sosyal medyada genç bir kız tarafından yayınlanan video tartışma yarattı. Şırınga kullanılarak elde edilen kandan tespih yapılan anlar rın kaydedildiği görüntü viral oldu.

Genç bir kız tarafından hazırlanan hediye "Bu kadarı da olmaz artık" dedirtti.

Tasarım şirketi çalışanı olduğu belirtilen videodaki kişi önce iki adet şırınga ile damardan alınan kanı plastik bardağın içerisine boşalttı. Daha sonra ise bardak içerisindeki kanı karıştırdı.

Karışımın tamamlanmasının ardından da kalıp içerisindeki tespih tanelerinin içerisine kanı koyan kişi hazırlanan tespihi kameraya gösterdi.

Söz konusu kandan elde edilen tespih videosu tepki topladı.