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Sevgilisine ’Dolandırıcılık’ suçundan dava açtı

Kayseri’de bir kişi sevgilisine ’belgede sahtecilik’ suçundan dava açtı, mahkemede "Zaman kazanmak ve zarara uğratmak için dava açtım" dedi.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 17:45
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Sevgilisine ’Dolandırıcılık’ suçundan dava açtı

Sevgilisine ’Dolandırıcılık’ suçundan dava açtı
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Kayseri Adliyesi 1. Ağır Ceza mahkemesinde görülen duruşmaya müşteki İ.K., tutuksuz sanık A.E.D., taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Sevgilisine ’dolandırıcılık’ davası açan Müşteki İ.K.; "Parayı parça parça almıştım. Öncesinden hesaplayıp yazmadık. Hesapladıkça senede ekledik. Hakkımda icra başlatıldı. Aracım haczedildi. Zaman kazanmak için ve sanığı zarara uğratmak için böyle bir şey yaptım” dedi. Sanık A.E.D. ise senette oynama yapmadığını kaydederek; “Borcu hesaplayarak senedi düzenledik. 50 bin lira kesindi önde onu yazdım. Sonra gerisini hesapladım 58 bin 500 lira olarak senedi düzenledik” dedi. Savcılık makamı iddianamede A.E.D hakkında beraat talep ederken müşteki İ.K. hakkında ise ‘iftira’ ve ‘yargıyı boş yere meşgul etme’ suçlarından dava açılmasını istedi.
Mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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