Sevgilisini kurtarmak için denize atlamıştı: Cesedi 3 ay sonra bulundu

Kaynak: AA
Sevgilisini kurtarmak için denize atlamıştı: Cesedi 3 ay sonra bulundu
İstanbul’da kız arkadaşını kurtarmak için denize atlayıp kaybolan kişinin 3 ay sonra cesedi bulundu.

İran uyruklu Jaber Sabokbar, yaklaşık 3 ay önce kız arkadaşını kurtarmak için denize atlayıp kayboldu.

26 Eylül'de Bebek sahilinde yaşanan olayda kız arkadaş Sogand T.G'yi çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Sevgilisini kurtarmak için denize atlamıştı: 3 ay sonra cesedi bulundu

Dün akşam saatlerinde Arnavutköy İskelesi sahil kesiminde, suda hareketsiz halde bir kişiyi gören balıkçılar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Polis iskelede güvenlik önlemi alırken, Sahil Güvenlik ekipleri de sudaki cesedi çıkardı.

Sevgilisini kurtarmak için denize atlamıştı: 3 ay sonra cesedi bulundu - 1

Savcı nezaretinde, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cesedin İran uyruklu Jaber Sabokbar'a ait olduğu belirlendi.

Sudan çıkarılan ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sevgilisini kurtarmak için denize atlamıştı: 3 ay sonra cesedi bulundu - 2

Son Haberler
Fethiye’de tehlikeli anlar: Motosikleti yatarak sürdü Yaşam
Fethiye’de tehlikeli anlar: Motosikleti yatarak sürdü
Hamas'tan yeni rehine videosu: İsrail saldırılarında ölmek istemiyoruz Dünya
Hamas'tan yeni rehine videosu: İsrail saldırılarında ölmek istemiyoruz
Akıncı Üssü davasında temyiz incelemesi tamamlandı Gündem
Akıncı Üssü davasında temyiz incelemesi tamamlandı
Ticaret Bakanlığı'ndan fiyat etiketleri kararı: 1 Ocak 2024’ten itibaren zorunlu olacak Gündem
Ticaret Bakanlığı'ndan fiyat etiketleri kararı: 1 Ocak 2024’ten itibaren zorunlu olacak
Çin'de 5,9 büyüklüğünde deprem: 8 ölü Dünya
Çin'de 5,9 büyüklüğünde deprem: 8 ölü
Madeni 5 TL üzerindeki Atatürk görseli büyük tepki çekti Gündem
Madeni 5 TL üzerindeki Atatürk görseli büyük tepki çekti