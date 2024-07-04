Sevgilisini öldürmeye çalışırken neredeyse kendisi ölecekti

Kaynak: İHA
Sevgilisini öldürmeye çalışırken neredeyse kendisi ölecekti

Nevşehir'de yaşanan şok edici bir olayda, bir şahıs eski kız arkadaşını öldürmek istedi. İddiaya göre, H.T. isimli şahıs, Göre Yolu Sokak üzerinde eski kız arkadaşıyla oturan kadınların bulunduğu araca kamyonetiyle çarptı.

Nevşehir'de bir şahısın eski kız arkadaşını öldürmek istediği şok edici bir olay yaşandı. İddialara göre, H.T. isimli şahıs, Nevşehir Kalesi yakınlarında bulunan Göre Yolu Sokak üzerinde eski kız arkadaşıyla ve bir arkadaşıyla otururken onlara kamyonetiyle çarptı. İlk çarpma sonrasında kadınlar araçtan çıkarak kendilerini güvenli bir yere attılar.

Ancak H.T., aracını geri döndürerek ikinci kez saldırdı ve aracı uçurumdan aşağı yuvarlamaya çalıştı. Şans eseri kamyonet uçurum kenarında durdu ve daha fazla zarar verilmesi önlenmiş oldu.

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