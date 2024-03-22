Türkiye'nin ilk lüks outlet'i İstanbul'da açılıyor! 130 milyon Euro’luk proje yaz sonunda hazır olacak

Kalyon Kentsel Proje Yatırımları A.Ş., 130 milyon Euro'luk bir proje olan premium outlet’i Gaw Capital Partners ve RDM Fingen Group ile hayata geçirecek.

Adı, 'Florentia Village İstanbul' olacak proje, İstanbul Arnavutköy’de İstanbul Havalimanı’nın yakınında kurulacak ve 65 bin metrekarelik alana sahip olacak. Dünya markalarından oluşan 200 markayı bünyesinde barındıracak lüks outlet, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde kapılarını açacak.

Necla Dalan'ın haberine göre, ortakların dün akşam İstanbul’da bir araya gelerek projeyi ve lansman ile ilgili detayları konuştuğu öğrenildi.

"PREMİUM OUTLET’İ 130 MİLYON EURO'LUK YATIRIMLA HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Proje hakkında konuşan Kalyon Kentsel Proje Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, “Bu proje uzun zaman sonra gayrimenkul sektörüne yabancı kurumsal gayrimenkul yatırımcısının girdiği bir proje olacak. Bu yatırımcı Hong Konglu Gaw Capital Partners. Şirketin 40 milyar dolarlık gayrimenkul portföyü var ve bu Türkiye’deki ilk yatırımları olacak. Projede Kazak ve İtalyan yatırımcımız da var. İşletmeci ise İtalyan olacak. Dünya markalarının yer alacağı premium outlet’i 130 milyon Euro'luk yatırımla hayata geçireceğiz” dedi.

OUTLET'İN İŞLETMECİSİ RDM FINGEN GROUP

Lüks outlet’i işletecek olan RDM Fingen Group, 1979 yılında kuruldu. Moda, perakende ve gayrimenkul geliştirmeye yoğunlaşan grubun gayrimenkul geliştirme portföyü, 1,8 milyar dolarlık perakende, konut ve konaklama varlıklarından oluşuyor. Hali hazırda toplam 600 bin metrekareden fazla yüzölçümüne sahip 20’den fazla projeyi yönetiyor.

Moda ve perakende alanında Calvin Klein, Guess ve Jean Paul Gaultier gibi bazı önemli küresel markaların lisanslarını alıp geliştiren firma, Avrupa’nın en büyük outlet alışveriş merkezi olan Serravalle de dahil olmak üzere uluslararası bir ortaklık aracılığıyla İtalya’da beş büyük merkezi açtı.

Grubun birçok büyük İtalyan markası ile outlet işlerini destekleyen güçlü ilişkileri var.

ŞİRKET HAKKINDA

RDM, Fingen Group'un geliştirme kolu olarak faaliyet göstermek üzere kurulmuş. Aralarında Avrupa’nın en büyük outlet alışveriş merkezi olan Serravalle’nin de bulunduğu İtalya’da beş büyük merkez geliştirmiş.

2011 yılında Çin pazarına da girdi ve Florentia Village markasıyla lüks dizayner markalarının yer aldığı outletler kurmaya başladı. Şu anda Hong Kong, Tianjin, Şangay, Guangzhou, Wuhan, Chengdu ve Chongqing’de olmak üzere Çin genelinde yedi merkezde müşterilerine ulaşıyor.

Şirketin outlet’leri kendine özgü İtalyan mimarisi; plazalar, galeriler, çeşmeler ve anıtsal binaları bir araya getirerek Floransa, Roma ve Rönesans dönemini anımsatıyor. Florentia Village; Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve Asya’dan 300’ün üzerinde ünlü markayı yıl boyunca yüzde 80’e varan indirimlerle sunuyor.

500 bin metrekare kiralama alanı ve 1.300 mağazaya ulaşan Florentia Village geçen yıl 9 aylık dönemde hem satışlarda hem ziyaretçi sayısında yüzde 50’nin üzerinde artış sağladı, 20 milyondan fazla ziyaretçi çekti.