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Arka Sokaklar'da neler oluyor. Sevilen dizinin yapımında sıkıntılar olduğu iddia ediliyor

Ekranların sevilen dizisi Arka Sokaklar’la ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımları arasında yer alan Arka Sokaklar ile ilgili son yaşananlar hayranlarını üzdü. Peki fenomen dizi Arka Sokaklar'da neler oluyor, yapım son mu buluyor

Galeri Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 10:08
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Arka Sokaklar'da neler oluyor. Sevilen dizinin yapımında sıkıntılar olduğu iddia ediliyor

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Arka Sokaklar'da neler oluyor. Sevilen dizinin yapımında sıkıntılar olduğu iddia ediliyor

Kanal D’nin; yapımını Erler Film’in üstlendiği, cuma akşamları ekrana gelen fenomen dizisi 'Arka Sokaklar'ın setinde sürpriz bir gelişme yaşandı.

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Arka Sokaklar'da neler oluyor. Sevilen dizinin yapımında sıkıntılar olduğu iddia ediliyor

Yapım şirketi çalışanlara bir mesaj yollayarak sete 45 gün ara verildiğini duyurdu.

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Arka Sokaklar'da neler oluyor. Sevilen dizinin yapımında sıkıntılar olduğu iddia ediliyor

Peki, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımları arasında yer alan Arka Sokaklar 17. sezonunda kepenklerini neden indirdi? Alınan bu kararın perde arkasında çok ciddi iddialar yer alıyor. Detaylara MedyaRadar ulaştı. İşte o iddialar ve yaşananlar...

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Arka Sokaklar'da neler oluyor. Sevilen dizinin yapımında sıkıntılar olduğu iddia ediliyor

MedyaRadar’ın özel haberine göre Kanal D ekranlarında Cuma günlerinin vazgeçilmezi Arka Sokaklar’ın yapımcısı iddiaya göre bir süredir Demirören Medya ile ödemeler konusunda sorun yaşıyor.

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Arka Sokaklar'da neler oluyor. Sevilen dizinin yapımında sıkıntılar olduğu iddia ediliyor

Artan maliyetler ve Kanal D’den verilen uzun vadeli çekler yapımcı Erler Filmi zor durumda bıraktı.

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Arka Sokaklar'da neler oluyor. Sevilen dizinin yapımında sıkıntılar olduğu iddia ediliyor

Nakit akışı sebebiyle teknik ekibe ve bazı oyunculara ödemelerin sürekli aksaması zaman zaman sorunlara neden oldu.

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Arka Sokaklar'da neler oluyor. Sevilen dizinin yapımında sıkıntılar olduğu iddia ediliyor

ŞEVKET ÇORUH AYRILDI DİZİ TEPE TAKLAK OLDU…Arka Sokaklar dizisiyle büyük bir hayran kitlesi elde eden Şevket Çoruh, ekranların sevilen isimlerden biri.

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Arka Sokaklar'da neler oluyor. Sevilen dizinin yapımında sıkıntılar olduğu iddia ediliyor

Dizide Mesut Komiseri canlandıran başarılı oyuncu, uzun süredir ekranlarda görünmüyordu. Arka Sokaklar dizisinin yeni sezonunda olmayacağını geçtiğimiz aylarda açıklayan oyuncu, hayranlarını bir hayli üzmüştü.

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Arka Sokaklar'da neler oluyor. Sevilen dizinin yapımında sıkıntılar olduğu iddia ediliyor

Çoruh’un ayrılığının perde arkasındaki sorunlardan birisinin ücret konusu olduğu iddialar arasında.

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Arka Sokaklar'da neler oluyor. Sevilen dizinin yapımında sıkıntılar olduğu iddia ediliyor

Çoruh, bu süreci tiyatro oyunlarına ağırlık vererek bir süre ekranlardan uzak kalmayı tercih ediyorum diye açıklamış ve yaşadığı sorunu medyaya yansıtmamıştı.

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Arka Sokaklar'da neler oluyor. Sevilen dizinin yapımında sıkıntılar olduğu iddia ediliyor

Ünlü oyuncu önceki günlerde ise sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak yeni projesini açıklamıştı.

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Arka Sokaklar'da neler oluyor. Sevilen dizinin yapımında sıkıntılar olduğu iddia ediliyor

Şevket Çoruh, Afşin Kum'un aynı adlı romanından uyarlanacak ‘Sıcak Kafa’ dizisinin çekimlerinden bir kare paylaşarak 'Buradayım' notunu düştü.

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Arka Sokaklar'da neler oluyor. Sevilen dizinin yapımında sıkıntılar olduğu iddia ediliyor

Öte yandan, çekimlerine ara verilen dizinin emektar set çalışanlarının 2 haftalığının içeride olduğu ve ödeme konusunda yapımcı firmadan bir açıklamanın yapılmadığı gelen haberler arasında.

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Arka Sokaklar'da neler oluyor. Sevilen dizinin yapımında sıkıntılar olduğu iddia ediliyor

Arka Sokaklar’da görevli ışıkçısı, set işçisi, kameraman grubunun iş aradığı öğrenildi.

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Arka Sokaklar'da neler oluyor. Sevilen dizinin yapımında sıkıntılar olduğu iddia ediliyor

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımları arasında yer alan Arka Sokaklar son mu buluyor.

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Arka Sokaklar'da neler oluyor. Sevilen dizinin yapımında sıkıntılar olduğu iddia ediliyor

Şimdi gözler yapımcı Erler Film’den yapılacak açıklamaya çevrildi...

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Arka Sokaklar'da neler oluyor. Sevilen dizinin yapımında sıkıntılar olduğu iddia ediliyor

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