Arka Sokaklar'da neler oluyor. Sevilen dizinin yapımında sıkıntılar olduğu iddia ediliyor

Peki, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımları arasında yer alan Arka Sokaklar 17. sezonunda kepenklerini neden indirdi? Alınan bu kararın perde arkasında çok ciddi iddialar yer alıyor. Detaylara MedyaRadar ulaştı. İşte o iddialar ve yaşananlar...