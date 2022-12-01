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İlker İnanoğlu'ndan Arka Sokaklar açıklaması. 45 gün ara vermişti

Arka Sokaklar dizisinin çekimlerine 45 gün ara verilmişti. Dizide Engin Komiseri canlandıran İlker İnanoğlu Arka Sokaklar ile merak edilen soruları yanıtladı.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 08:47
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45 gün ara vermişti! İlker İnanoğlu'ndan Arka Sokaklar açıklaması

İlker İnanoğlu'ndan Arka Sokaklar açıklaması. 45 gün ara vermişti
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Arka Sokaklar dizisinin yayınına 45 gün ara verilmesi beraberinde birçok iddiayı gündeme taşıdı.  Dizinin biteceği ya da başka kanala transfer olacağı iddia edildi.

17 yıldır devam eden efsane dizinin yapımcısı Türker İnanoğlu’nun oğlu İlker İnanoğlu konuyla ilgili tv100’de ekrana gelen Magazin Hattı programına açıklama yaptı.

“BABAMIN SAĞLIĞIYLA UĞRAŞIYORDUK”

Aynı zamanda fenomen dizide Engin komiser rolüne hayat veren İnanoğlu, “Devam edeceğiz inşallah… Babamın sağlığıyla uğraşıyorduk. Kalça kemiği kırılmıştı. Şimdi eve geçti, sağlık durumu yavaş yavaş iyiye gittiği için inşallah devam edeceğiz” dedi.

KANAL DEĞİŞTİRMİYOR

İlker İnanoğlu “Arka Sokaklar”ın Kanal D’den atv’ye transfer olacağı iddiası hakkında da “Yok o doğru bir haber değil” yanıtını verdi.
 

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