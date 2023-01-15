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Arka Sokaklar için son karar verildi

Bir süre önce çekimlerine ara verilen "Arka Sokaklar" dizisinin devam etme planı bir kez daha ertelendi. Yapım şirketi Erler Film, dizi oyuncularına "Yeni iş tekliflerini değerlendirin" dedi.

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 09:28
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Arka Sokaklar dizisinin akıbeti belli oldu

Arka Sokaklar için son karar verildi
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Yapımcı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle çekimlerine bir süre ara verilen "ArkaSokaklar" dizisinin devam etme planı bir kez daha ertelendi.

Yapım şirketi Erler Film, bekleme süresi uzadığı için oyunculara gelecek yeni iş tekliflerini değerlendirmelerini önerdi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, çekimlerine 45 gün ara verilen dizi İnanoğlu'nun sağlık durumunun kötüye gitmesi nedeniyle tekrar ertelendi. Dizinin oyuncularından İlker İnanoğlu'nun babasına diziyi devralmayı teklif ettiği ancak yapımcının bu fikre sıcak bakmadığı öğrenildi.

Kanal D’nin, çekimleri 60 gündür yapılmayan dizi hakkında bir final kararı almadığı, dizinin yeniden sete çıkması durumunda da müsait olan oyuncularla yola devam edileceği belirtildi. 

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