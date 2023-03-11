11 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Sevilla Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayın? Sevilla Fenerbahçe maçı ne zaman?

Sevilla Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayın? Sevilla Fenerbahçe maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla, Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Peki, Sevilla Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayın? Sevilla Fenerbahçe maçı ne zaman?

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 16:17
Takip Et

Sevilla Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayın? Sevilla Fenerbahçe maçı ne zaman?

Sevilla Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayın? Sevilla Fenerbahçe maçı ne zaman?
+
Aa
-

Fenerbahçe ile Sevilla arasında Estadio Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Fransız hakem François Letexier düdük çalacak. Peki, Sevilla Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayın? Sevilla Fenerbahçe maçı ne zaman?

SEVİLLA FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYIN?

Sevilla, Fenerbahçe maçı 9 Mart Perşembe günü 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

Sevilla, Fenerbahçe arasındaki ilk maç 9 Mart'ta Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda saat 23:00'te, ikinci maç 16 Mart'ta Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20:45'de oynanacak.

SEVİLLA FENERBAHÇE İLK 11’LER

Sevilla: Dmitrovic, Navas, Nianzou, Gudelj, Telles, Acuna, Oliver Torres, Fernando, Rakitic, Gil, En-Nesyri

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Crespo, İrfan Can Kahveci, King, Valencia

KUPA 2'DE 135. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında oynadığı 252 maçta 94 galibiyet, 55 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı. Bu mücadelelerde rakip fileleri 325 kez havalandıran Kanarya, kalesinde ise 365 gol gördü.

Sarı-lacivertliler, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla da UEFA Avrupa Ligi'nde ise 135. sınavına çıkacak. Kanarya, bu kulvarda oynadığı 134 müsabakada 59 galibiyet, 33 beraberlik ve 42 mağlubiyet aldı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 
1
﻿Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 
﻿Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 
﻿Depreme en dayanıksız stadı Ahmet Ercan açıkladı. 3 büyüklerden hangi takımın taraftarı tehlikede
2
﻿Depreme en dayanıksız stadı Ahmet Ercan açıkladı. 3 büyüklerden hangi takımın taraftarı tehlikede
﻿Depreme en dayanıksız stadı Ahmet Ercan açıkladı. 3 büyüklerden hangi takımın taraftarı tehlikede
﻿Samet Aybaba ikinci kupa için göreve çağrıldı. Herkes ters köşe oldu
3
﻿Samet Aybaba ikinci kupa için göreve çağrıldı. Herkes ters köşe oldu
﻿Samet Aybaba ikinci kupa için göreve çağrıldı. Herkes ters köşe oldu
﻿Saniyede 25 km hızla Dünya'ya doğru geliyor. NASA tarih vererek uyardı
4
﻿Saniyede 25 km hızla Dünya'ya doğru geliyor. NASA tarih vererek uyardı
﻿Saniyede 25 km hızla Dünya'ya doğru geliyor. NASA tarih vererek uyardı
﻿Microsoft Word'e 40 yıldır beklenen özellik geliyor. Kullanıcılar çok sevinecek
5
﻿Microsoft Word'e 40 yıldır beklenen özellik geliyor. Kullanıcılar çok sevinecek
﻿Microsoft Word'e 40 yıldır beklenen özellik geliyor. Kullanıcılar çok sevinecek
﻿Demet Şener ve İbrahim Kutluay yeniden mahkemelik oldu. 4 yıl önce boşanmışlardı
6
﻿Demet Şener ve İbrahim Kutluay yeniden mahkemelik oldu. 4 yıl önce boşanmışlardı
﻿Demet Şener ve İbrahim Kutluay yeniden mahkemelik oldu. 4 yıl önce boşanmışlardı
﻿Trabzonspor'dan flaş Ağaoğlu açıklaması
7
﻿Trabzonspor'dan flaş Ağaoğlu açıklaması
﻿Trabzonspor'dan flaş Ağaoğlu açıklaması
﻿Trabzonspor çalınan hesabını geri aldı
﻿Trabzonspor çalınan hesabını geri aldı
﻿Trabzonspor çalınan hesabını geri aldı
﻿TÜSİAD'dan ‘deprem’ vergisi tepkisi: Açıklanan kurumlar vergisi adaletsiz
﻿TÜSİAD'dan ‘deprem’ vergisi tepkisi: Açıklanan kurumlar vergisi adaletsiz
﻿TÜSİAD'dan ‘deprem’ vergisi tepkisi: Açıklanan kurumlar vergisi adaletsiz
﻿İstanbul'da uyuşturucu baskını! Kilolarca uyuşturucuya el koyuldu
﻿İstanbul'da uyuşturucu baskını! Kilolarca uyuşturucuya el koyuldu
﻿İstanbul'da uyuşturucu baskını! Kilolarca uyuşturucuya el koyuldu
﻿MEB'den deprem bölgesindeki 13 bin konteynere televizyon
﻿MEB'den deprem bölgesindeki 13 bin konteynere televizyon
﻿MEB'den deprem bölgesindeki 13 bin konteynere televizyon
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.