Fenerbahçe Sevilla maçı biletleri satışa çıkıyor. Fiyatları belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında İspanya temsilcisi Sevilla’yı konuk edecek.

16 Mart Perşembe günü saat 20.45’te Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak maçın biletleri satışa çıkıyor.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:



Bilet satış programı şu şekilde:



13.03.2023 Pazartesi günü saat 11.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci üyelerine (1 adet bilet)



14.03.2023 Salı günü saat 11.00 itibarıyla Fenerbahçe Taraftar Kart sahiplerine ve faturalı Fenercell abonelerine (1 adet bilet)



15.03.2023 Çarşamba günü saat 11.00 itibarıyla da genel satışa sunulacaktır.



Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden alınacaktır.



Bilet fiyatları şöyle:



Kuzey-Spor Toto Tribünü: 450,00 TL



Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 500,00 TL



Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 600,00 TL



Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 725,00 TL



Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 790,00 TL



Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 880,00 TL



Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 1,000,00 TL



Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 1,250,00 TL



Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 1,600,00 TL



Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 1,900,00 TL



Maraton Alt E Blok: 2,500,00 TL



Fenerium Alt Avis E Blok: 7,000,00 TL



ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME



-Bilet satışına sadece FENERIUM ALT F-G-H ve FENERIUM ÜST H-I bloklar sunulacaktır. Bu bloklar dışında kalan diğer tüm tribün ve bloklardaki koltuklar kombine olarak satılmıştır. Kombine olarak satılan bloklardan, kulübe devir yapılması halinde bilet satışa çıkacaktır.



-Maçlara katılamayacak olan taraftarlarımız, karşılaşmalarda koltuklarını kulübe devredebileceklerdir. Koltuklarının bilet olarak satılması halinde, satış tutarının %40’lık kısmı sonraki sezonun yenileme sürecinde kullanılmak üzere passo kartlarına puan olarak yüklenecektir. Yenileme sürecinde kullanılmayan puanlar silinecektir.



-Satışı yapılan biletler transfere kapalı olacaktır.