Sevilla resmen açıkladı: Sampaoli ile yollar ayrıldı

İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'da Jorge Sampaoli dönemi kapandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Getafe mağlubiyetinin ardından Arjantinli teknik adamın sözleşmesinin feshedildiği aktarıldı.

İspanyol ekibi, takımın ligde alt sıralardan kurtulamaması ve son maçlarda alınan başarısız sonuçların ardından bu kararın alındığını belirterek Sampaoli'ye teşekkür etti ve kariyerinde başarılar diledi.

Ekim ayında İspanyol ekibine imza atan Sampaoli, 31 maçta 13 galibiyet aldı. Sevilla, bu süreçte 6 karşılaşmadan beraberlik çıkartırken, 12 maçı ise kaybetti.