Sevim Emre'yle özçekim yaptı. Sosyal medya mor farlı Arda Turan'ı konuşuyor

Instagram paylaşımlarında cildi genç gösteren filtreleri tercih eden Emre, takipçileriyle etkili bir iletişim içerisinde kalmayı başarıyor. Katıldığı davetlerden ve gittiği mekanlardan da sevenlerine renkli kareler paylaşan Sevim Emre bu defa eski futbolcu Arda Turan'la olan bir özçekimini paylaştı.

Paylaşımı böylesine gündem yapan olaysa, Sevim Emre'nin makyaj efektini kaldırmayışı oldu. Turan'la birlikte kameraya gülümseyen ve bu anı ölümsüzleştiren Sevim Emre sonrasında bu kareyi hesabından paylaştı ve deyim yerindeyse ortalık karıştı.

MOR FARLI ARDA TURAN

Fotoğrafa filtre uygulayan Emre, eski futbolcuyu makyajlı gösterdi. Arda Turan'ın gözlerinin üzerindeki mor far efekti pek çok magazin hesabında ve sosyal medya kanalında kendisine yer buldu.