Dünyaca ünlü müzisyenin tüm sosyal medya hesapları kapatıldı

Tüm dünyada tanınan ve rap dünyasının en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen Kanye West isimli rapçi (ismine Ye de denilmektedir) Yahudi karşıtı paylaşımlar yapmakla suçlandı. Twitter, şirket politikalarını ihlal eden West'in hesabını süresiz askıya aldı.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Kanye West’in paylaşımı Yahudi karşıtlığı olarak nitelendirilse de, şarkıcı kendini farklı bir şekilde savundu. Ye’nin açıklamasına göre bu paylaşım herhangi bir sorun içermiyor, çünkü “siyah insanlar da aslında Yahudi kökeninden geliyor”.

Kanye West’in Instagram hesabı sadece bir gün önce kısıtlandı. Instagram’dan yaptığı paylaşımda, Sean Combs isimli rapçi Diddy’nin Yahudiler tarafından kontrol edildiğini iddia eden West, Meta’nın kurallarını çiğnemekle suçlandı.