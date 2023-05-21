Şevval ne demek? Şevval isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Şevval de son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Şevval ne demek? Şevval isminin anlamı nedir?

Şevval ne demek? Şevval isminin anlamı nedir?

Şevval adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Şevval isminin anlamını araştırıyor. Peki, Şevval ne demek? Şevval isminin anlamı nedir?

ŞEVVAL NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Şevval ismi ne demek ve ne anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir:

- Hicri takvime göre yılın onuncu ayı, ilk üç günü Ramazan Bayramıdır.

- Sıcak kanlı, hemen davranan.

- Ay parçası.

ŞEVVAL İSMİ KUR’AN’DA GEÇİYOR MU?

Şevval ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Şevval adını koymak caizdir.

ŞEVVAL İSMİNİN KARAKTER ÖZELLİKLERİ NELER?

Şevval ismine sahip olanlar hisleri kuvvetlidir. Ancak dikkatli olmaları gerekir. Bazen hisleri ve gerçek hayatı birbirine karıştırabilir, hata yapabilirler.

Büyük idealleri ve hedefleri vardır. Bunları gerçekleştirmek için çalışır ve başarılı olurlar.

Verimli çalışırlar.

Sahiplenmeyi seven insanlardır.

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