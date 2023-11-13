Seyir halindeki araç alev topuna döndü

Bursa’da seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Sürücüsünün yangından hemen önce terk ettiği araç, kullanılamaz hale geldi.

KAYNAK: İHA
Seyir halindeki araç alev topuna döndü

Bursa’da seyir halindeki otomobilden bir anda dumanlar çıkmaya başladı ve alev aldı. Olay Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Doburca mahallesinde meydana geldi.

Seyir halindeki otomobilden duman çıktığını gören sürücü, aracını emniyet şeridine çekti.

aw075517-01.jpg

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kısa sürede büyüyen motor kısmından çıkan alevler aracın her yerini sararken, diğer sürücüler itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülürken, araç kullanılamaz hâle geldi.

Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

aw075517-02.jpgaw075517-03.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 148. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 148. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Şansal Büyüka Türk Futbolundaki skandalı açıkladı. 'Fenerbahçe şu görüntüyü UEFA'ya gönderse' diyerek olacakları anlattı
Şansal Büyüka Türk Futbolundaki skandalı açıkladı. 'Fenerbahçe şu görüntüyü UEFA'ya gönderse' diyerek olacakları anlattı
MasterChef All Star’da kim elendi? 12 Ekim Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 12 Ekim Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
Anıtkabir’de her yer Erdoğan sloganı serbest andımız yasak öyle mi?
Anıtkabir’de her yer Erdoğan sloganı serbest andımız yasak öyle mi?
KRT satıldı imzalar atıldı. Satın alan kişi yarın sabah binaya gelecek
KRT satıldı imzalar atıldı. Satın alan kişi yarın sabah binaya gelecek
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Son Haberler
Osmanlı döneminin şif kaynağı neydi Şifalı Bitkiler
Osmanlı döneminin şif kaynağı neydi
Dilek Taşı 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dilek Taşı yeni bölüm ne zaman? Magazin
Dilek Taşı 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dilek Taşı yeni bölüm ne zaman?
İşte Kim Milyoner Olmak İster’deki 5 milyonluk soru. Bu soruyu bilemedi Gündem
İşte Kim Milyoner Olmak İster’deki 5 milyonluk soru. Bu soruyu bilemedi
Bambaşka Biri 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bambaşka Biri yeni bölüm ne zaman? Magazin
Bambaşka Biri 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bambaşka Biri yeni bölüm ne zaman?
Komşu katiline müebbet talebi Gündem
Komşu katiline müebbet talebi
Ev sahiplerinin yeni yöntemi pes dedirtti. Kiralık dairede şeytanın aklına gelmeyecek oyun (patlak) Ekonomi
Ev sahiplerinin yeni yöntemi pes dedirtti. Kiralık dairede şeytanın aklına gelmeyecek oyun (patlak)
Yatak odasında karnından tüfekle vuruldu Gündem
Yatak odasında karnından tüfekle vuruldu