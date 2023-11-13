Seyir halindeki araç alev topuna döndü

Bursa’da seyir halindeki otomobilden bir anda dumanlar çıkmaya başladı ve alev aldı. Olay Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Doburca mahallesinde meydana geldi.
Seyir halindeki otomobilden duman çıktığını gören sürücü, aracını emniyet şeridine çekti.
ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Kısa sürede büyüyen motor kısmından çıkan alevler aracın her yerini sararken, diğer sürücüler itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülürken, araç kullanılamaz hâle geldi.
Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.