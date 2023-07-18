Seyir halindeki tır alev alev yandı

Olay, Kastamonu-İhsangazi Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf T. idaresindeki 37 PU 923 plakalı BMC marka tırın, seyir halindeyken tırın kupa kısmında yangın çıktı. Sürücü Yusuf T., tırı yol kenarında durdurarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipleri tarafından yapılan müdahale ile tırı saran alevler söndürüldü. Yangında tırın kupa kısmı yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın sonrası konuşan Yusuf T. Yangının neyden kaynaklandığını anlamadığını, seyir halinde giderken birden tırın kupa kısmının alev aldığını, canını zor kurtardığını söyledi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.