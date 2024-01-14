Seyir halindeki tır alevlere teslim oldu

Yangın, saat 09.00 sıralarında Burdur’un Çeltikçi ilçesi Kuzköy yakınlarında gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre, Burdur’dan Antalya istikametine gitmekte olan Ahmet K. idaresindeki tırın kupa kısmından dumanlar çıkmaya başladı.

Dumanı gören Ahmet K. aracı hemen yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri gönderildi.

Yangın yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları ile söndürülen yangında tır yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle Burdur Antalya karayolu yaklaşık 1 saat kadar trafiğe kapatıldı. Tırın yoldan çekilmesi yol tekrardan trafiğe açıldı.