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Seyir halindeki tırın dorsesi alev alev yandı

 Bursa'da seyir halindeki tırın arka lastikleri alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın tırın arkasındaki dorseye sıçradı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, dorsede maddi hasar meydana geldi.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 23:56
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Seyir halindeki tırın dorsesi alev alev yandı

Seyir halindeki tırın dorsesi alev alev yandı
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İHA - Olay, saat 20.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İstanbul istikametinden Bursa istikametine doğru gitmekte olan Alper Ü. idaresindeki 16 MCG 05 plakalı demir profil yüklü tırın arka lastikleri alev aldı.

Büyüyen alevler kısa sürede dorseye sıçradı. Yangını fark eden tır sürücüsü aracı emniyet şeridine çektikten sonra dorseyi çekiciden ayırdı. Yangın söndürme tüpü ile müdahale eden sürücü alevleri kontrol altına alamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, dorsede büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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