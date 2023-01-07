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Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı

Antakya'da seyir halindeki bir yolcu otobüsü, motor kısmından alev alarak yandı. Kimsenin yaralanmadığı olayda boş olan otobüsün yandığı anlar ise sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 20:27
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Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı

Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı
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Olay, saat 18.30 sıralarında, Antalya- Burdur karayolu Çubuk Beli mevkisinde meydana geldi. İçinde yolcunun bulunmadığı Metro Turizm'e ait yolcu otobüsünün motor kısmından duman yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, otobüsü yol kenarında durdurdu. Alevler bir anda büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince müdahale edilerek söndürülen yangın sonrası otobüs demir yığınına döndü. Otobüsün alev alev yandığı anlar ise diğer sürücüler tarafından görüntülendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)

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