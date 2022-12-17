Seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Turgutreis Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı.
Durumu fark eden sürücü araçtan inerek yangını itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangını söndürdü.
İtfaiye görevlilerince yapılan incelemede elektrik aksamından çıktığı belirlenen yangının ardından araç kullanılamaz hale geldi.
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