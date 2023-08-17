Seyir halindeyken alev alan vinç yandı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde seyir halindeyken alev alan vinç yanarak kullanılamaz hale geldi.

KAYNAK: AA
Seyir halindeyken alev alan vinç yandı

Alınan bilgiye göre, özel bir firmaya ait vinç, Kurtalan-Batman kara yolu Gürgöze köyü mevkiinde henüz öğrenilemeyen bir nedenle alev aldı.

Yanan vinçten sıçrayan alevler yol kenarında hasadı yapılmış buğday tarlasında da yangına neden oldu.

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Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler vinçte ve tarladaki yangını uzun uğraşlar neticesinde söndürdü.

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Yangın sonucu vinç kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre aksadı.

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