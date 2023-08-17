Seyir halindeyken alev alan vinç yandı

Alınan bilgiye göre, özel bir firmaya ait vinç, Kurtalan-Batman kara yolu Gürgöze köyü mevkiinde henüz öğrenilemeyen bir nedenle alev aldı.

Yanan vinçten sıçrayan alevler yol kenarında hasadı yapılmış buğday tarlasında da yangına neden oldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler vinçte ve tarladaki yangını uzun uğraşlar neticesinde söndürdü.

Yangın sonucu vinç kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre aksadı.