Seyir halindeyken lastiği fırladı

Siirt’te bir otomobilin lastiği, seyir halindeyken aniden yerinden çıktı, yola fırladı ve bu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Trafiğin çok olmaması sayesinden zincirleme bir trafik kazasının eşiğinden dönüldüğü o anlar, arkadaki aracın içerisindekiler tarafından kameraya alındı ve sosyal medyada paylaşıldı. Trafikte bu tarz hem sürücünün hem de diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atacak durumlarla karşı karşıya gelmemek için yola çıkmadan önce araç kontrolünün önemi yeniden vurgulandı.