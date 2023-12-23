Seyir halindeyken yanmaya başlayan cip böyle patladı

Antalya'daki olaya Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesimeydana geldi. Seyir halindeyken dönel kavşağa giren cipten bir anda dumanlar yükselince, kimliği öğrenilemeyen sürücü, aracın dışına çıktı.

Çevredekilerin yardımıyla söndürülemeyen yangın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Büyüyen alevlerin sardığı araçta, bu sırada patlama da meydana geldi.

Alev alan araçtaki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Cip, kullanılamaz hale geldi.Olay anı, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına anbean kaydedildi. Görüntülerde, yanan aracın patlama anı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi yer aldı.