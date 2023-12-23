Ford'dan Türkiye iki yeni modeli piyasaya sürüyor. İşte o iki aracın fiyatları

Ford'un Avrupa'daki ticari araç üssü olan Ford Otosan, tasarım, mühendislik ve üretim sorumluluğunu üstlendiği yeni nesil Ford Tourneo Courier ve Transit Courier piyasaya sundu.

Yeni nesil Courier'in araç mimarisi ve müşteri beklentileri göz önüne alınarak, Ford Otosan tasarımcıları ve mühendikleri tarafından geliştirildi.

Yeni Transit Courier serisi, gelişmiş yeteneklere ve güçlü, modern bir görünüme sahip. Araçlar, aynı zamanda özellikleriyle binek araçlara da alternafit olması hedefleniyor.

'KONFOR VE VERİMLİLİK SUNACAK'

Ford'dan Özgür Yücetürk, "Tasarım odaklı düşünce anlayışıyla geliştirdiğimiz yeni nesil Ford Tourneo Courier ve Transit Courier modellerimiz de müşterilerimizin hayatlarının her alanında benzersiz bir konfor, ileri teknoloji ve verimlilik sunarak segmentinde referans noktası olacak." dedi.

YÜKSEK PERFORMANSLI SÜRÜŞ

Yeni Courier serisi, yeni benzinli ve dizel güç aktarma sistemleri seçeneklerinin yanı sıra 8 vitesli otomatik şanzımanla ihtiyaçlara cevap verecek..

MODELLERİN ÖZELLİKLERİ

Yeni Tourneo Courier'in benzinli EcoBoost motorunda 6 ileri manuel şanzımanda 100 ve 125 PS seçenekleri bulunuyor. 7 ileri otomatik şanzımanda ise 125 PS güç sağlanıyor.1.5 litre dizel EcoBlue motorlu versiyonu da 100 PS güç üreten 6 manuel vitesli şanzıman bulunuyor.

Yeni nesil Ford Transit Courier'in benzinli versiyonu; 6 vitesli manuel şanzıman ve 7 vitesli otomatik şanzımanla 1.0 litre EcoBoost motor seçeneklerine sahip. 1.5 litre dizel EcoBlue motorlu versiyonunda da 6 vitesli şanzıman bulunuyor.

GÜÇLÜ VE YENİ GÖRÜNÜM

Yeniden tasarlanan Courier serisinin en dikkati çeken yönü SUV benzeri dış tasarımı. Teknolojik iç tasarımında ise telefon tutucu, orta konsolda iki bardak tutucu ve ek saklama alanıyla daha fazla konfor oluşturuyor.

Yeni nesil Courier'in akıllı telefon ekranını yansıtabilen, 8 inçlik dokunmatik ekranlı sistemi ve gelişmiş bağlantı ve kablosuz güncellemeleri sağlayan modem bulunuyor. Merkezi ekranı tamamlayan 8 inçlik dijital gösterge paneli, sürücü odaklı bir kokpit yaratıyor.

Ford Otosan, tasarımından üretimine kadar her aşamasına imzasını attığı ve ilk kez 2014 yılında Yeniköy fabrikasında hattan indirdiği Courier'in dünyadaki tek üretim merkezi konumunda. Ticaretin dinamiklerini değiştiren Courier, Ford'u kompakt van segmentine sokan araç olarak biliniyor. Yeni nesil Ford Tourneo Courier ve Transit Courier, şirketin Craiova fabrikasında hattan indirdiği ilk araç ünvanına sahip.

FORD TOURNEO COURİER VE TRANSİT COURİER FİYATLARI

Courier serisinin tam elektrikli ve bağlantılı versiyonu da Romanya Craiova fabrikasında üretilecek. Ford Tourneo Courier 917 bin 400 TL, Transit Courier ise 787 bin 900 TL başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu.