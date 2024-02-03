Şeyma Subaşı pozları ile yine sosyal medyayı salladı

Kaynak: Haber Merkezi
Şeyma Subaşı pozları ile yine sosyal medyayı salladı
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, en son görkemli bir düğünle evlendiği Arap asıllı Mohammed Alsaloussi ile boşanmıştı. Birçok ünlü isimle adı aşk iddialarında geçen Subaşı 'Boşandığımdan beri kimsenin elini tutmadım' demişti. Sansasyon yaratan isim şimdi de bikinisiyle kendisine daha önce bikiniyi yasaklayan eski eşine adeta meydan okudu.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, özel hayatı ve ilginç açıklamalarıyla sık sık gündemde yer ediniyor.

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Son olarak Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile 3 gün 3 gece süren görkemli bir düğünle evlenen Subaşı'nın mutluluğu kısa sürmüştü.

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Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi 29 Eylül'de tek celsede boşanarak herkesi şoka uğratmıştı.

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Subaşı'nın ismi pek çok ünlüyle aşk iddialarında yan yana getirilirken, iddialara 'Boşandığımdan beri 4 aydır belki daha fazla kimsenin elini bile tutmadım' diye yanıt vermişti.

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Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Subaşı şimdi de son paylaşımlarıyla kendisine geçmişte bikini yasağı uygulayan eski eşine meydan okudu.

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Mini bikinisiyle ayna karşısında pozlar veren Şeyma Subaşı'nın paylaşımı göz doldurdu.

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