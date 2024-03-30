Acun'un parasını yiyen kadın. Pozları tık rekoru kırdı

Kaynak: Haber Merkezi
Acun'un parasını yiyen kadın. Pozları tık rekoru kırdı
Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Japonya'da gittiği tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Sosyal medyada son olarak 2.8 milyon takipçisi bulunan Şeyma Subaşı, yaptığı paylaşımlar adından sıkça söz ettiriyor.

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra, Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi de 29 Eylül'de tek celsede boşanan Subaşı, Instagram sayfasından yaptığı bir paylaşımla adından yine söz ettirdi.

Tatil için soluğu Tokyo'da alan Şeyma Subaşı tatil karelerini peş peşe paylaştı. Subaşı, "Şimdilik sadece birkaç fotoğraf. Umarım daha çok seveceğiniz daha iyilerini alırım" notunu ekledi.

Subaşı'nın pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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