Seyşel Adası'ndaki yazlıkta aldatma. Hakim kararını verdi sosyete bu aldatmayı konuşuyor

Dr. Hüsniye Kadıoğlu, kendisini Seyşeller’deki yazlıklarında aldatmakla suçladığı eşi Prof. Dr. Teoman Cem Kadıoğlu ile boşandı.

Seyşel Adası'ndaki yazlıkta aldatma. Hakim kararını verdi sosyete bu aldatmayı konuşuyor

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Hüsniye Kadıoğlu, 37 yıl önce evlendiği eski İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Epiderm Poliklinikleri’nin hissedarı Prof. Dr. Teoman Cem Kadıoğlu’na ‘haysiyetsiz yaşam sürme ve zina’ nedeniyle boşanma davası açmıştı.

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Eşinden 10 milyon lira tazminat ve 50 bin lira nafaka isteyen Hüsniye Kadıoğlu’nun dilekçesinde, “Seyşeller’de bulunan yazlık evlerinde kendisine ait olmayan bir kadın iç çamaşırı bulmuştur. Maya T.’nin Facebook hesabına bakan Hüsniye Kadıoğlu, kapak fotoğrafının Seyşeller’deki yazlık evlerinin önündeki plaj olduğunu fark etmiştir” denilmişti.

Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar’ın haberine göre Kadıoğlu çiftinin iki yıldır devam eden Boşanma davaları ‘anlaşmalı’ şekilde sona erdi. İstanbul aile mahkemesinde geçen ay görülen boşanma davasına Hüsniye Kadıoğlu ile Teoman Cem Kadıoğlu avukatlarıyla katıldı. Boşanma konusunda anlaştıklarını söyleyen çift, aralarında şiddetli geçimsizlik olduğunu, fikren ve ruhen anlaşamadıklarını belirterek boşanmalarına karar verilmesini istedi.

Duruşmada Hüsniye Kadıoğlu, 10 milyon liralık tazminat ile 50 bin liralık nafakadan vazgeçtiğini ifade etti. Kararını açıklayan mahkeme, Hüsniye Kadıoğlu ile Teoman Cem Kadıoğlu’nun ‘anlaşmalı’ olarak boşanmalarına karar verdi. Talep olmadığı için tazminat ve nafaka yönünden karar verilmesine yer olmadığını belirten mahkeme, Hüsniye Kadıoğlu’nun boşandıktan sonra ‘Kadıoğlu’ soyadını kullanmaya devam etmesine hükmetti.

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