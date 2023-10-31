Büyük Aile Çiftliği’ndeki ihaneti aşk notları ortaya çıkardı: Yaşamları belgesel olan 9 çocuklu kadın kocasını aldattı

Dünya TV'leri ve TRT Belgesel’de izleyicilerin yakından tanıdığı "Büyük Aile Çiftliği" programının başkahramanları olan Amanda Owen'ın eşini web tasarımcısı ile aldattığı ortaya çıktı. İzleyiciler, Büyük Aile Çiftliği Amanda ve Clive ayrıldı mı merak ediyorlar. Detaylar haberimizde…

Büyük Aile Çiftliği’ndeki ihaneti aşk notları ortaya çıkardı: Yaşamları belgesel olan 9 çocuklu kadın kocasını aldattı

TRT Belgesel’de izleyicilerin yakından tanıdığı "Büyük Aile Çiftliği" programının başkahramanları olan Amanda ve Clive Owen, aile yaşantıları, çiftlik hayatları ve 9 çocuklarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Ancak son dönemde ikilinin arasındaki ayrılık haberleri gündemde yer bulmuşken şimdi İngiliz basının gündeminde Amanda Owen var. Amanda'nın eşini bir web tasarımcısı ile aldattığı ve tasarımcının eşinin Amanda'nın ona yazdığı notları bulduğu yazıldı.

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Samimi Haber’in The Sun’dan derlediği habere göre, Büyük Aile Çiftliği" programı, İngiltere'nin North Yorkshire bölgesinde 2000 dönümlük bir arazide çiftçilikle uğraşan 46 yaşındaki Amanda ve 71 yaşındaki Clive Owen çiftinin hayatını samimi bir dille aktarıyor. Ailenin koyun yetiştirme, doğum, eğitim, yemek pişirme ve temizlik gibi günlük rutinlerine tanıklık ederken, aynı zamanda 9 çocuğunun doğa ile iç içe büyüme serüvenleri belgesel olarak izleniyordu.

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46 yaşında olan Amanda Owen, bir dönem mankenlik yapmış ancak daha sonrasında çiftçiliğe merak salmış bir kişi. AAynı zamanda tanınmış bir yazar ve fotoğrafçıdır. Clive Owen, Amanda ile 1996 yılında tanışmış ve 2000 yılında evlenmişti. Clive, koyun yetiştirmenin yanı sıra arıcılıkla da ilgilenmekte.

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9 ÇOCUKLU AİLE TV'DE

2000 yılında evlenen Amanda ve Clive Owen çifti, yakın zamanda boşanma kararı aldı. Çiftin bu kararı almasına dair sebepler tam olarak bilinmese de, çiftin ortak açıklamasında, “Clive ve ben, ayrılmak gibi zor bir karar verdiğimizi teyit etmekten dolayı üzgünüz. Bu kolay olmadı, ancak ikimiz de bunun ailemizin geleceği için doğru seçim olduğuna inanıyoruz." ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca, ikilinin çocuklarının mutluluğu ve esenliği için birlikte çalışmaya devam edeceği belirtilmişti.

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AMANDA BİR WEB TASARIMCISI İLE GÖNÜL İLİŞKİSİNE GİRMİŞ

Kuzey Yorkshire'daki Ravenseat Çiftliği'nde bulunan aileye yakın bir kaynak şunları söyledi: "Amanda'nın egosu darbe aldı. İlişki açığa çıktıktan sonra popülaritesi uçurumdan düştü. "Televizyona geri dönmesinin ve başarılı olmasının tek yolunun Clive'in dahil olması ve onların birleşik bir cephe oluşturması olduğunu biliyor."

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Yerel halk, 69 yaşındaki Clive'nin, 22 yıllık evliliklerinin sonunda yaşadığı yıkıma rağmen "son derece nazik ve hoşgörülü" olduğunu söylüyor.Amanda , Robert Davies'le ilişkisi bozulduktan sonra onunla çiftlikte çalışmaya devam edeceğine söz verdi.

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Amanda'nın sevgisi Davies'in karısı Yasumi, arabasındaki bir çantanın içinde Amanda'nın Robert'a yazdığı bir notu bulduğunda perişan oldu. Şöyle yazıyordu: "Robert, hayat çok kısa ve mutluluk çok nadir. Seni seviyorum."

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