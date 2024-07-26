Sezen Aksu 220 bin lira dolandırıldı! Bir 200 bin lirayı daha kaptırmaktan son anda kurtuldu

Düzenleme: Kaynak: EKOL TV
Sezen Aksu 220 bin lira dolandırıldı! Bir 200 bin lirayı daha kaptırmaktan son anda kurtuldu

Sanatçı Sezen Aksu, dolandırıcıların hedefi oldu. Beyoğlu Belediyesi'nden aradıklarını söyleyen şüpheliler, kimsesiz çocuklar için yardım kampanyası bahanesiyle Aksu'yu 220 bin TL dolandırdı.

Sanatçı Sezen Aksu, çocuklara yardım etmek amacıyla dolandırıcıların tuzağına düşerek 220 bin TL kaybetti. Beyoğlu Belediyesi adına aradıklarını iddia eden şüpheliler, Aksu'yu duygusal olarak etkileyerek bu büyük miktardaki parayı zimmetlerine geçirdi.

Kendilerini Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı olarak tanıtan dolandırıcılar, Aksu'ya 'kimsesiz çocuklar' için bağış topladıklarını söylediler. Aksu, bu yardım çağrısına olumlu yanıt vererek, dolandırıcılarla 420 bin TL'lik bir anlaşma yaptı ve ilk etapta dolandırıcıların hesabına 220 bin TL para gönderdi.

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Ekol TV'nin haberine göre, Aksu'nun asistanı durumdan şüphelenip Beyoğlu Belediyesi'yle iletişime geçti. Belediye yetkilileri, böyle bir kampanyanın var olmadığını belirtti. Dolandırıldığını fark eden sanatçı, polis merkezine giderek şikayette bulundu. Aksu'nun asistanı ise tanık olarak ifade verdi.

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