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Sezen Aksu'dan Hatay'da Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz'a ziyaret: Birlikte güldük, ağladık…

Sanatçı Sezen Aksu, Hatay'da Ali İsmail Korkmaz'ın annesi ve ALİKEV Başkanı Emel Korkmaz'ı ziyaret etti.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 05:23
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Sezen Aksu'dan Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz'a ziyaret: Birlikte güldük, ağladık…

Sezen Aksu'dan Hatay'da Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz'a ziyaret: Birlikte güldük, ağladık…
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Hatay'da bulunan sanatçı Sezen Aksu, Gezi Parkı protestoları sırasında Eskişehir'de katledilen Ali İsmail Korkmaz'ın annesi ALİKEV Başkanı Emel Korkmaz ile görüştü.

Görüşmeyi Ali İsmail Korkmaz'ın ağabeyi avukat Gürkan Korkmaz, sosyal medya hesabından duyurdu.

Korkmaz buluşmayı şöyle anlattı:

"Minik Serçe, büyük yürek! Şarkılarıyla büyüyüp aşkı tanıdığımız Sezen Aksu’yu bugün yakından tanıma fırsatını yakaladık. 10 gündür Antakya’daymış, bugün bizi ziyaret etti. Samimiyetini gördük, alçak gönüllüğüne tanık olduk. “Sezen Ablamız” oldu; birlikte güldük, ağladık…"

VAKIF BİNASI DEPREMDE AĞIR HASAR ALDI

Kenti etkileyen dört depremde de birçok bina yıkılırken, Ali İsmail Korkmaz adına Antakya'da kurulan Ali İsmail Korkmaz Vakfı da (ALİKEV) ağır hasar aldı. 21 Şubat'ta, vakfın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Maalesef Vakıf merkezimiz ağır hasarlı, acıları umuda dönüştürmek, gençlerle çalışmalar yapmak amacıyla kurulan bir kurum olarak bu kötü günleri de dayanışmayla atlatacağız. ALİKEV olarak, yeniden gençlerle bir araya geleceğimiz günleri dört gözle bekliyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.

ALİKEV Başkanı Emel Korkmaz da yaptığı yeni açıklamada, Antakya Tarihi Evleri'nde bulunan vakıf binasıyla ilgili "Vakıf binasından geriye bir şey kalmadı. Bütün eşyalarımız, emeklerimiz de gitti. Ama ayağa kalkacağız. 10 yıl da sürse bu kenti ayağa kaldıracağız" demişti.

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