16 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Sezen Aksu yardım depolarını ziyaret etti. Günlerdir deprem bölgesinde

Sezen Aksu yardım depolarını ziyaret etti. Günlerdir deprem bölgesinde

Ünlü sanatçı Sezen Aksu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay’a giderek hem depremzedelere moral verdi hem de Mert Fırat’ın kurucusu olduğu İhtiyaç Haritası’nın Hatay Expo deposunu ziyaret etti.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 08:29
Takip Et

Günlerdir deprem bölgesinde. Sezen Aksu yardım depolarını ziyaret etti.

Sezen Aksu yardım depolarını ziyaret etti. Günlerdir deprem bölgesinde
+
Aa
-

Ünlü sanatçının Ali İsmail Korkmaz Vakfı (Alikev) Yönetim Kurulu Başkanı Emel Korkmaz ile yaptığı ziyaretten kareleri Instagram hesabında paylaşan Mert Fırat, “Değerli sanatçı Sezen Aksu ve Ali İsmail Korkmaz Vakfı (Alikev) Yönetim Kurulu Başkanı Emel Korkmaz depomuzda İhtiyaç Haritası ve Afet Platformu’nda yer alan STK’lardan sahada giderek artan güncel ihtiyaçlar hakkında bilgi alıp depomuzda görev yapan gönüllülerimizle sohbet etme imkanı buldu.” 

Günlerdir deprem bölgesinde olan ve depremzedelerin yardımına koşan sanatçı, bölge halkına destek oldu. Sezen Aksu, hem gönüllülerle hem de depremzede ailelerle kucaklaştı. Usta sanatçı duygusal anlar yaşadı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Diyanet'in üst düzey isminden hükümete zehir zemberek deprem tepkisi. Ateş püskürdü
1
﻿Diyanet'in üst düzey isminden hükümete zehir zemberek deprem tepkisi. Ateş püskürdü
﻿Diyanet'in üst düzey isminden hükümete zehir zemberek deprem tepkisi. Ateş püskürdü
﻿Fatih Altaylı'dan canlı yayında Emre Belözoğlu'na şeref tepkisi: Ey Fetullah'ın çocuğu
2
﻿Fatih Altaylı'dan canlı yayında Emre Belözoğlu'na şeref tepkisi: Ey Fetullah'ın çocuğu
﻿Fatih Altaylı'dan canlı yayında Emre Belözoğlu'na şeref tepkisi: Ey Fetullah'ın çocuğu
﻿TV 8.5 yayınlayacağı şifresiz maçları açıkladı
3
﻿TV 8.5 yayınlayacağı şifresiz maçları açıkladı
﻿TV 8.5 yayınlayacağı şifresiz maçları açıkladı
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
4
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
﻿Ali Koç - Aziz Yıldırım kavgası yüzünden Ahmet Ağaoğlu adaylıktan çekildi. İşte o sır görüşme
5
﻿Ali Koç - Aziz Yıldırım kavgası yüzünden Ahmet Ağaoğlu adaylıktan çekildi. İşte o sır görüşme
﻿Ali Koç - Aziz Yıldırım kavgası yüzünden Ahmet Ağaoğlu adaylıktan çekildi. İşte o sır görüşme
﻿İmamoğlu'ndan Yeniden Refah Partisi'ne sert tepki. Siyasi pazarlık vurgusu
6
﻿İmamoğlu'ndan Yeniden Refah Partisi'ne sert tepki. Siyasi pazarlık vurgusu
﻿İmamoğlu'ndan Yeniden Refah Partisi'ne sert tepki. Siyasi pazarlık vurgusu
﻿Jesus Ali Koç'a ne söyledi? Yerine kim geliyor? Sarı saçlı kara bela Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
7
﻿Jesus Ali Koç'a ne söyledi? Yerine kim geliyor? Sarı saçlı kara bela Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
﻿Jesus Ali Koç'a ne söyledi? Yerine kim geliyor? Sarı saçlı kara bela Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
﻿Akaryakıtta yarın bakın neler olacak neler
﻿Akaryakıtta yarın bakın neler olacak neler
﻿Akaryakıtta yarın bakın neler olacak neler
﻿Tayvan çevresinde Çin'e ait 28 hava aracı ve 4 gemi tespit edildi
﻿Tayvan çevresinde Çin'e ait 28 hava aracı ve 4 gemi tespit edildi
﻿Tayvan çevresinde Çin'e ait 28 hava aracı ve 4 gemi tespit edildi
﻿Malavi'de Freddy Kasırgası: En az 216 can kaybı
﻿Malavi'de Freddy Kasırgası: En az 216 can kaybı
﻿Malavi'de Freddy Kasırgası: En az 216 can kaybı
﻿Otomobilin çarptığı motosikletliler metrelerce savruldu
﻿Otomobilin çarptığı motosikletliler metrelerce savruldu
﻿Otomobilin çarptığı motosikletliler metrelerce savruldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.