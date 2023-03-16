Sezen Aksu yardım depolarını ziyaret etti. Günlerdir deprem bölgesinde

Ünlü sanatçının Ali İsmail Korkmaz Vakfı (Alikev) Yönetim Kurulu Başkanı Emel Korkmaz ile yaptığı ziyaretten kareleri Instagram hesabında paylaşan Mert Fırat, “Değerli sanatçı Sezen Aksu ve Ali İsmail Korkmaz Vakfı (Alikev) Yönetim Kurulu Başkanı Emel Korkmaz depomuzda İhtiyaç Haritası ve Afet Platformu’nda yer alan STK’lardan sahada giderek artan güncel ihtiyaçlar hakkında bilgi alıp depomuzda görev yapan gönüllülerimizle sohbet etme imkanı buldu.”

Günlerdir deprem bölgesinde olan ve depremzedelerin yardımına koşan sanatçı, bölge halkına destek oldu. Sezen Aksu, hem gönüllülerle hem de depremzede ailelerle kucaklaştı. Usta sanatçı duygusal anlar yaşadı.