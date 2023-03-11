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'Minik Serçe' deprem bölgesinde duygusal anlar yaşadı

Bir süredir Hatay'da bulunan Sezen Aksu, hem gönüllülerle hem de depremzede ailelerle kucaklaştı.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 11:17
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'Minik Serçe' Sezen Aksu deprem bölgesinde duygusal anlar yaşadı

'Minik Serçe' deprem bölgesinde duygusal anlar yaşadı
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremler Türkiye'yi yasa boğdu. Tüm Türkiye'nin deprem bölgesi için kenetlendiği dönemde ünlü isimler de afetten etkilenen vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyor.

Yaşanan afet sonrasında tüm Türkiye kenetlendi. Ünlü isimler de afet bölgesine giderek bölgedeki halkın yardımına koştu.

Sezen Aksu da Hatay'a gitti. Depremzedelerin yardımına koşan sanatçı, bölge halkına destek oldu. Bir süredir deprem bölgesinde bulunan Sezen Aksu, hem gönüllülerle hem de depremzede ailelerle kucaklaştı. Usta sanatçı duygusal anlar yaşadı.

Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Aktepe mahallesinde bulunan 'Minik Serçe', depremden etkilenen can dostlarıyla da poz vermişti.

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