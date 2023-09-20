Sezen Aksu'yu bir TL ile utandıracaklar

Sezen Aksu, kendisine "Bu ülkedeki en kirli yetmez ama evetçilerden biridir" diyen TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’a 8 Kasım 2021 tarihinde 100 bin TL tazminat talebiyle dava açmıştı.

Aralık 2022’de mahkeme, Yanardağ’ın 30 bin TL (faizi ve avukat parasıyla 60 bin TL) tazminat ödemesine karar vermişti. Aksu, Yanardağ “terör örgütü propagandası yapma” suçlamasıyla tutuklandıktan sonra icra işlemi başlatmıştı.

Yanardağ’ın avukatları icra kararını istinafa taşıdı. Aksu da karşı istinaf yoluna giderek mahkemenin 30 bin lira tazminat kararının bozulup başta talep edildiği üzere 100 bin lira olarak ödenmesini istedi. Aksu'ya tepkiler çığ gibi büyüdü.

"ARAMIZDA 1'ER TL TOPLAYIP VERELİM"

Gazeteci Zafer Arapkirli de, sosyal medya hesabından Aksu'ya tepki gösterdi. Arapkirli, Aksu'nun Yanardağ'dan 100 bin lira istediği haberi alıntılayarak "100,000 KİŞİ TOPLAYAMAZ MIYIZ? Aramızda 1'er TL toplayıp verelim şuna da, utancıyla baş başa bırakalım." çağrısında bulundu.

İLK DESTEK KAZANOĞLU'NDAN

Arapkirli'nin çağrısına destek yağdı. Birçok kullanıcı desteğe hazır olduğunu belirtti. Avukat Taner Kazanoğlu, "İzmirli bir sanatçının bu şekilde bir habere konu olması beni cidden rahatsız etti. Senin bu önerini sonuna kadar destekliyorum kendi adıma 1000 TL tele 1 hesabına gönderiyorum." diye yazdı.

Kazanoğlu, söylediğini de yaparak, Yanardağ'ın oğlu Alp Yanardağ'ın hesabına bin lira gönderdi. İşte o dekont...

İşte Arapkirli'nin paylaşımının altının altına gelen bazı yorumlar: