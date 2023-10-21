Sezen Aksu'dan yapay zeka açıklaması

Sezen Aksu'dan yapay zeka açıklaması geldi. Sanatçı adına SN Müzik bir açıklama yaparak yapay zekâ ile üretilen ses ve görüntülerinin sorumluluğunu üstlenmeyeceğini duyurdu.

Sezen Aksu'dan yapay zeka açıklaması

Sezen Aksu, yapay zekâ ile üretilen ses ve görüntülerinin sorumluluğunu üstlenmeyeceğini duyurdu.

Ünlü sanatçı adına SN Müzik şirketi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

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“Yapay zekâ, kuşkusuz yaşamlarımıza yadsınamaz fayda ve kolaylıklar sunacaktır. Bununla beraber her şeyde olduğu gibi kötü niyetli kimselerin elinde, onarılması güç zararlar da getirme riski bulunmaktadır.”

“Sezen Aksu’nun resmi sitesinde ve sosyal medya hesaplarında yayınlanmamış, tarafımıza onaylatılmamış ses ve görüntü kayıtlarının sorumluluğunu almayacağımızı, yapay zekâ ile üretilmiş itibar zedeleyici ve haksız kazanç yaratan görsellere itibar edilmemesi gerektiğini kamuoyunun dikkatine sunarız.”

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