12 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Liverpool Teknik Direktörü Klopp gazeteciyle dalga geçti. Basın toplantısı bir anda buz kesti

Liverpool Teknik Direktörü Klopp gazeteciyle dalga geçti. Basın toplantısı bir anda buz kesti

Kötü bir sezon geçiren Liverpool'da Teknik Direktörü Jurgen Klopp, Şampiyonlar Ligi'nde Glasgow Rangers maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında hareketleriyle gündem oldu.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 11:34
Takip Et

Sezona kötü başlayan Liverpool'da teknik direktör Klopp sinirlerine hakim olamayınca gazeteciyle alay etmeye başladı. İşte o anlar

Liverpool Teknik Direktörü Klopp gazeteciyle dalga geçti. Basın toplantısı bir anda buz kesti
+
Aa
-

İngiltere Premier Ligi'nde geçen sezon şampiyon Manchester City ile kıyasıya bir yarışa giren ancak bu sezona kötü başlayan Liverpool'da teknik direktör Jurgen Klopp'un üzerindeki baskı artıyor. Son olarak Liverpool, Arsenal'e 3-2 yenilirken; Kırmızılar, lider Arsenal'in 14, geçen sezonun şampiyonu Manchester City'nin 13 puan gerisine düştü. Klopp'un ekibi, ligde 10. sırada bulunuyor.

Daha önce Mainz ve Borussia Dortmund'dan ayrıldığı süre olan yedinci sezonunu Liverpool'da dolduran Alman teknik adam için ayrılabileceği yorumları geldi. Liverpool'un eski orta saha oyuncusu Dietmar Hamann, Merseyside ekibinin bir kıvılcıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Ancak Haaman, Klopp'un ayrılığın kıyısında olduğu şeklindeki bir yorumdan kaçındı.

Bir basın mensubu Klopp'a, Hamann'ın Arsenal maçı sonrası "Liverpool'un 'bir kıvılcıma ihtiyacı var' ifadesini kullandığını duydum, ne hissediyorsun…" sözleri üzerine, Klopp, "Bunu kim söyledi?" yanıtını verdi. "Didi Hamann" yanıtı üzerine, alaycı bir şekilde. "Ooooo harika. Harika bir kaynak. Her yerde saygın!" dedi.
Gazeteci "Liverpool'un eski orta saha oyuncusu" derken, Alman çalıştırıcı, "Bu size her şeyi söyleme hakkınızı vermez. Özellikle bir konuda fikriniz yoksa" dedi.
Gazetecinin "O zaman ben soruyorum, Liverpool'un bir kıvılcıma ihtiyacınız var mı?" sorusu üzerine de, "Aslında Haaman'ın bana soru sormak için bu cümleyi kullanmanı hak etmediğini düşünüyorum. Bana bir iyilik yap ve kendi sorunu sor. Soru sorarkan de 'kıvılcım' kelimesini kullanmamaya çalış" ifadelerini kullandı.

talkSPORT radyosuna açıklamalarda bulunan Hamann, "Liverpool takımı yorgun görünüyor. Sahada yürüyorlar gibi. Nereden bir kıvılcım geleceğini bilmiyorum ama geçmişte maçları kazandılar" demişti.

Klopp'un ekibi Şampiyonlar Ligi'nde Ibrox'ta Glasgow Rangers'a konuk olacak. Kırmızılar maçı kazandığı takdirde, Napoli-Ajax maçının sonucunu bekleyecek. Napoli geçen hafta deplasmanda 6-1 yendiği Ajax'ı sahasında yendiği takdirde İngiliz ekibi gruptan çıkacak.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin akrabasından zehir zemberek açıklama
1
﻿AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin akrabasından zehir zemberek açıklama
﻿AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin akrabasından zehir zemberek açıklama
﻿Yerin altı fokurduyor diyen Kassandra Güneş tutulmasında yaşanacakları açıkladı
2
﻿Yerin altı fokurduyor diyen Kassandra Güneş tutulmasında yaşanacakları açıkladı
﻿Yerin altı fokurduyor diyen Kassandra Güneş tutulmasında yaşanacakları açıkladı
﻿Araç muayene ücretlerine dev zam. Araç sahiplerini bu zamla çıldıracak Araç muayenesi özel hastanede muayene ücretini geçecek
3
﻿Araç muayene ücretlerine dev zam. Araç sahiplerini bu zamla çıldıracak Araç muayenesi özel hastanede muayene ücretini geçecek
﻿Araç muayene ücretlerine dev zam. Araç sahiplerini bu zamla çıldıracak Araç muayenesi özel hastanede muayene ücretini geçecek
﻿Mehmet Ali Çelebi Metin Feyzioğlu ve Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına kimsenin yapmadığı yorumu Yılmaz Özdil yaptı
4
﻿Mehmet Ali Çelebi Metin Feyzioğlu ve Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına kimsenin yapmadığı yorumu Yılmaz Özdil yaptı
﻿Mehmet Ali Çelebi Metin Feyzioğlu ve Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına kimsenin yapmadığı yorumu Yılmaz Özdil yaptı
﻿Son 8 günde 5. girişim... Beyoğlu’nda görevli polis memuru intihar etti!
5
﻿Son 8 günde 5. girişim... Beyoğlu’nda görevli polis memuru intihar etti!
﻿Son 8 günde 5. girişim... Beyoğlu’nda görevli polis memuru intihar etti!
﻿Uğur Dündar paylaşımında Sedat Peker’i etiketlediği için Süleyman Soylu şikâyetçi olmuştu. Mahkemeden karar çıktı
6
﻿Uğur Dündar paylaşımında Sedat Peker’i etiketlediği için Süleyman Soylu şikâyetçi olmuştu. Mahkemeden karar çıktı
﻿Uğur Dündar paylaşımında Sedat Peker’i etiketlediği için Süleyman Soylu şikâyetçi olmuştu. Mahkemeden karar çıktı
﻿Rusya vanayı kapatınca Avrupa ülkeleri soluğu Türkiye'de aldı
7
﻿Rusya vanayı kapatınca Avrupa ülkeleri soluğu Türkiye'de aldı
﻿Rusya vanayı kapatınca Avrupa ülkeleri soluğu Türkiye'de aldı
﻿e-Devlet başvurusuyla 17 bin 500 sabıka kaydı silindi
﻿e-Devlet başvurusuyla 17 bin 500 sabıka kaydı silindi
﻿e-Devlet başvurusuyla 17 bin 500 sabıka kaydı silindi
﻿Niğde'de tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
﻿Niğde'de tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
﻿Niğde'de tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
﻿FITCH'ten dolar uyarısı. Türkiye, kur risklerine karşı en kırılgan ülke
﻿FITCH'ten dolar uyarısı. Türkiye, kur risklerine karşı en kırılgan ülke
﻿FITCH'ten dolar uyarısı. Türkiye, kur risklerine karşı en kırılgan ülke
﻿2 farklı tarihi eser operasyonunda 211 sikke ele geçirildi
﻿2 farklı tarihi eser operasyonunda 211 sikke ele geçirildi
﻿2 farklı tarihi eser operasyonunda 211 sikke ele geçirildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.