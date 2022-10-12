Liverpool Teknik Direktörü Klopp gazeteciyle dalga geçti. Basın toplantısı bir anda buz kesti

İngiltere Premier Ligi'nde geçen sezon şampiyon Manchester City ile kıyasıya bir yarışa giren ancak bu sezona kötü başlayan Liverpool'da teknik direktör Jurgen Klopp'un üzerindeki baskı artıyor. Son olarak Liverpool, Arsenal'e 3-2 yenilirken; Kırmızılar, lider Arsenal'in 14, geçen sezonun şampiyonu Manchester City'nin 13 puan gerisine düştü. Klopp'un ekibi, ligde 10. sırada bulunuyor.

Daha önce Mainz ve Borussia Dortmund'dan ayrıldığı süre olan yedinci sezonunu Liverpool'da dolduran Alman teknik adam için ayrılabileceği yorumları geldi. Liverpool'un eski orta saha oyuncusu Dietmar Hamann, Merseyside ekibinin bir kıvılcıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Ancak Haaman, Klopp'un ayrılığın kıyısında olduğu şeklindeki bir yorumdan kaçındı.

Bir basın mensubu Klopp'a, Hamann'ın Arsenal maçı sonrası "Liverpool'un 'bir kıvılcıma ihtiyacı var' ifadesini kullandığını duydum, ne hissediyorsun…" sözleri üzerine, Klopp, "Bunu kim söyledi?" yanıtını verdi. "Didi Hamann" yanıtı üzerine, alaycı bir şekilde. "Ooooo harika. Harika bir kaynak. Her yerde saygın!" dedi.

Gazeteci "Liverpool'un eski orta saha oyuncusu" derken, Alman çalıştırıcı, "Bu size her şeyi söyleme hakkınızı vermez. Özellikle bir konuda fikriniz yoksa" dedi.

Gazetecinin "O zaman ben soruyorum, Liverpool'un bir kıvılcıma ihtiyacınız var mı?" sorusu üzerine de, "Aslında Haaman'ın bana soru sormak için bu cümleyi kullanmanı hak etmediğini düşünüyorum. Bana bir iyilik yap ve kendi sorunu sor. Soru sorarkan de 'kıvılcım' kelimesini kullanmamaya çalış" ifadelerini kullandı.

talkSPORT radyosuna açıklamalarda bulunan Hamann, "Liverpool takımı yorgun görünüyor. Sahada yürüyorlar gibi. Nereden bir kıvılcım geleceğini bilmiyorum ama geçmişte maçları kazandılar" demişti.



Klopp'un ekibi Şampiyonlar Ligi'nde Ibrox'ta Glasgow Rangers'a konuk olacak. Kırmızılar maçı kazandığı takdirde, Napoli-Ajax maçının sonucunu bekleyecek. Napoli geçen hafta deplasmanda 6-1 yendiği Ajax'ı sahasında yendiği takdirde İngiliz ekibi gruptan çıkacak.