SGK gözlük çerçevesi için ne kadar ödüyor? İşte 2024 yılı ödemeleri…

Uzmanlar, erken fark edilmediği takdirde ciddi görme bozukluklarına ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilen göz hastalıklarının tedavi edilmesi için mutlaka bir göz hekimine başvurulması gerektiğini vurguluyorlar. Ayrıca, bu süreçte Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sağladığı desteklerden faydalanılabileceği belirtiliyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu, sigortalılara ve emekli vatandaşlara sağlık hizmetleri kapsamında çeşitli destekler sunmaktadır. Bu desteklerden biri de gözlük çerçevesi desteğidir. 2024 yılı için belirlenen gözlük çerçevesi desteği miktarı hakkında detaylar şöyle:

Her yıl güncellenen ve belirli şartlar doğrultusunda sağlanan gözlük çerçevesi desteği, göz sağlığını korumak ve iyileştirmek amacıyla kurum tarafından sunuluyor. Bu destekten nasıl faydalanabileceğiniz ve hangi koşulların gerektiğini öğrenmek için Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi web sitesini ziyaret edebilir veya en yakın SGK müdürlüğüne başvurabilirsiniz.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GÖZLÜK ÇERÇEVESİ DESTEĞİ NE KADAR?

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 2024 yılında gözlük çerçevesi için sağladığı destek tutarı 98 TL olarak belirlendi. Bu destek, yıllık çerçeve değişimlerini içermektedir ve miyop, hipermetrop gibi göz sorunları olan bireylerin de bu destekten faydalanmasına olanak tanıyor. Destek tutarı, hem yerli hem de ithal gözlük çerçevelerini kapsamaktadır, böylece göz sağlığını koruma ve iyileştirme amacı güden herkes bu destekten yararlanabilir.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GÖZLÜK CAMI DESTEĞİ NE KADAR?

Sosyal Güvenlik Kurumu, gözlük camı alımı için de hak sahiplerine destek sunuyor. İsimlerine düzenlenmiş bir reçetesi olan vatandaşlar, 2024 yılı itibariyle 20 ila 25 TL arasında değişen SGK desteğinden yararlanabiliyor.

Gözlük camı desteği, gözlük derecesinin artmasına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Bu kapsamda belirlenen üst sınır ise 50 TL olarak belirlenmiştir. Bu destekler, göz sağlığını koruma ve iyileştirme amacı güden bireyler için önemli bir destek sağlıyor.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GÖZLÜK DESTEĞİ NE KADAR? 2024

Sosyal Güvenlik Kurumu, reçete sahibi bireylerin gözlük ihtiyaçlarını karşılamak için cam ve çerçeve dahil olmak üzere toplamda 148 TL'lik bir destek sağlıyor. Bu destek, göz sağlığını koruma ve göz bozukluklarının tedavisine yardımcı olma amacını taşıyor.

NUMARALI GÖZLÜK ÇERÇEVE FİYATLARI NE KADAR?

Son dönemlerde, numaralı gözlük çerçevelerinin fiyatları, özellikle internet arama motorları üzerinden sıkça sorgulanmaktadır. Gözlerinde bozukluk olduğunu öğrenen ve numaralı gözlük kullanması gereken birçok kişi, çeşitli markaların ve malzeme türlerinin sunduğu çerçeve fiyatlarını araştırıyor.

Numaralı gözlük çerçevelerinin fiyatları, marka, kullanılan malzemenin kalitesi, tasarımı ve satıldığı yer gibi faktörlere bağlı olarak değişmektedir. Bu çerçevelerin fiyatları genellikle 250 TL'den başlayıp, daha sofistike ve özel tasarımlı modellere kadar değişiklik gösterebiliyor. Her bütçeye uygun seçenekler bulunmasına rağmen, tercih edilen çerçevenin kişinin zevkine, ihtiyacına ve gözlük numarasına uygun olması önem taşııyor.

NUMARALI GÖZLÜK CAM FİYATLARI NE KADAR?

Gözlük camı fiyatları, çerçeve fiyatları gibi markaya, kullanılan malzemenin kalitesine, camın tasarımına ve ek olarak kullanılan cam filtrelerine bağlı olarak değişmektedir. Gözlük camlarının fiyatını etkileyen önemli faktörlerden biri de camın teknik özellikleri ve sağladığı görüntü kalitesidir.

Gözlük camı fiyatları genellikle 300 TL ile bin 500 TL arasında çeşitlenmektedir. Düşük fiyatlı camlar genellikle standart malzemelerden üretilmiş ve temel ihtiyaçları karşılamak için tasarlanmış modellerdir. Bu camlar, günlük kullanım için uygun olabilirken, daha özel gereksinimleri olanlar için daha yüksek kaliteli ve özelliklere sahip camlar tercih edilebilir.

Özellikle güneş ışığına karşı koruma sağlayan UV filtreleri, mavi ışık kesici özellikler gibi ek özellikler gözlük camı fiyatlarını artırabilir. Bu nedenle gözlük alırken hem göz sağlığı hem de kullanım amacına uygun cam seçimine dikkat etmek önemlidir.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GÖZLÜK HAKKI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Sosyal Güvenlik Kurumu, kişilere her gözlük değişimi için katkı payından yararlanma hakkı tanımamaktadır. Bu hak, üç yılda bir kez olacak şekilde güncellenmektedir. Bu nedenle gözlük değişimi gerektiğinde, kişinin SGK desteğinden yararlanma hakkının olup olmadığını mutlaka sorgulaması gerekmektedir.

SGK'nın yürüttüğü politikalar çerçevesinde gözlük değişimi için katkı payından yararlanma durumunu öğrenmek isteyen kişiler, internet ortamında ilgili sorgulamayı yapabilirler. Bunun için öncelikle mobil uygulama veya internet tarayıcısı üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile e-Devlet sistemine giriş yapılmalıdır. Açılan sayfada Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ilgili sayfasına erişim sağlanmalıdır. Ardından, SGK'nın hizmetleri arasında yer alan 'Medula Optik Cam ve Çerçeve Bilgisi Sorgulama' ekranına giriş yapılmalıdır.

Bu yöntemle, kişi SGK'nın sunduğu katkı payından gözlük değişimi için yararlanıp yararlanamayacağını detaylı bir şekilde öğrenebilir.