SGK gözlük ve gözlük camlarına ödediği katkı miktarını arttırarak gözlük camı ve gözlük çerçevesinde ödediği miktarında yüzde 150 160 artış sağladı. Peki, SGK gözlük ödemeleri ne kadar? 2023 SGK gözlük primi ne kadar kaç TL oldu?

2023 SGK GÖZLÜK PRİMİ NE KADAR KAÇ TL OLDU?

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in 16/03/2023 tarihli ve 32134 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla, Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzemeler fiyat listesi de güncellendi. Buna göre, gözlük çerçeve fiyatı için sağlanan destek 37,80 TL'den 100 TL'ye çıkarıldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından, yapılan ödemeler kapsamında gözlük cam ve çerçeve bedelleri yüzde 39 ila yüzde 200 arasında değişen oranlarda artırıldı.

Cam bedellerinin çoğunda yüzde 150, çerçeve bedellerinde de yüze 160 artış sağlandı.

Bu kez, prizmatik camlar geri ödeme kapsamına alınırken, değişim süresi 3 yıldan 2 yıla düşürüldü.

Daha önceki uygulamada 3 yıldan önce değiştirilen gözlüklere destek sağlanmıyordu.

DEVLET KATKILI GÖZLÜK NASIL ALINIR?

Devlet katkılı gözlük alabilmek için Sigortalı olunması, devlet yada özel hastaneden muayene olunması, göz rahatsızlığı varsa gözlük reçetesi yazılması ve doktorun yazdığı reçete ile SGK anlaşmalı gözlükçülere gidilmesi gerekmektedir. Bu adımları tamamlayan vatandaşlar gözlük camı ve çerçevesi için devletten katkı payı alabilir.

NE KADAR SÜREYLE DEĞİŞTİRİLEBİLİR?

Gözlük camı ve çerçevesi değiştirilme süresi SGK'nin yeni duyurusuyla birlikte 2 yıl olarak belirlendi. Bu 2 yıl içerisinde keyfi olarak kesinlikle gözlük camı veya çerçevesi ise değiştirilemiyor.

Ancak, 2 yıl süre dolmadan göz sağlığında ilerleme olduğu takdirde özellikle 0.5 diyoptrilik olması halinde 2 yıl sürenin dolmasını beklemeden istenilen zamanda doktorun rapor yazması şartıyla gözlük camı ve gözlük değişimi yapılabiliyor.

Ayrıca göz hastalıkları uzmanı tarafından yazılan göz reçetelerinin de belirli süresi bulunuyor. Buna göre reçeteler en fazla 10 iş günü içerisinde işleme alınması gerekiyor. Aksi halde gözlük reçeteleri geçersiz sayılıyor.