Emekli olursam ne kadar maaş alırım. O veriler erişime açıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu daha önceki yıllar erişimde olan emekli olursam ne kadar maaş alırım bölümünü yine erişeme açtı. Emekli maaşlarında yaşanan kafa karışıklığının önüne geçmek isteyen SGK, 'emekli olursam ne kadar alırım' hesabını paylaştı.

Ocak ayında yapılacak zamlar sonucunda yeni emekli maaşı fiyatları merak ediliyor. Ayrıca Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) da en çok merak ettiği konuların başında 'olası emekli maaşı miktarı' geliyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu kendi internet sitesinde "Emekli olursam ne kadar maaş alırım" uygulamasını erişime açtı.Yeni uygulamayla birlikte emekli olunduğu zaman alınacak maaş miktarı görülebiliyor.Kullanıcıların internette en fazla yaptığı aramalar arasında, maaşın nasıl hesaplanacağı konusu bulunuyor.

Emekli maaşı hesaplaması çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik gösteriyor. SGK da kendi sitesinde yer verdiği maaş ve emeklilik zamanı bilgilerinin kesinlik içermediğini aktarıyor.