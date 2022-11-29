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İşte masadaki EYT formülleri. Merak edilen detay çözüme kavuşuyor

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için en önemli konulardan olan kıdem tazminatı için çözüm aranıyor. İlk etapta 1,5 milyon kişinin emekli olmasıyla birlikte işverenler kıdem tazminatı yükünün hafifletilmesini istiyor. İşte EYT’liler için masadaki formüller…

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 09:07
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İşte masadaki EYT formülleri. Merak edilen kıdem tazminatı çözüme kavuşuyor

İşte masadaki EYT formülleri. Merak edilen detay çözüme kavuşuyor
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Milyonlarca kişinin dört gözle beklediği EYT'de ilk adımda 1,5 milyon kişi emekli olacak. İşverenler ise kıdem tazminatı yüküyle karşı karşıya olduklarını dile getiriyor. Hesaplanan kişi başı kıdem tazminatı miktarı ise 330 bin TL. İşverenler EYT'de kıdem tazminatı yükünün hafifletilmesi için hükümetin kapısını çaldı. Hükümet şimdi EYT'de kıdem tazminatı yükünün hafifletilmesi için yollar arıyor. İşte kıdem tazminatında masadaki formüller...

EYT'DE İLK SENE İÇİN 1 MİLYON 500 BİN KİŞİYE KIDEM TAZMİNATI

Milyonlar EYT'yi beklerken işverenler de kıdem tazminatı yükünü hafifletmenin formüllerini arıyor. Hükümetin masasında farklı talepler var. Düzenlemeden ilk etapta 1 milyon 500 bin kişinin yararlanması bekleniyor. Hesaplanan kişi başı kıdem tazminatı tutarı 330 bin TL. Yani ilk sene için 500 milyar TL'lik kıdem tazminatı yükü çıkıyor ortaya.

İŞTE MASASADAKİ FORMÜLLER

Show Haber'in haberine göre; işverenler, büyük bir finansman ihtiyacı nedeniyle kıdem tazminatı yükünün zamana yayılmasını istiyorlar. Masadaki formüllerden biri EYT kapsamında emekli olup aynı işyerinde çalışanların kıdem tazminatının ötelenmesi yani o çalışanın işten ayrıldığında hak kaybı olmadan tazminatının ödenecek olması.

Her yıl bir milyon EYT'li eklenecek durum böyle olunca diğer bir formül ise kıdem tazminatının taksitlendirilmesi. Taksitlendirme işveren ve işçinin anlaşması halinde şimdi de mümkün ama işyerleri kanuni dayanak istiyor. Kıdem tazminatı yükünün hafifletilmesi için işverene düşük faizli veya faizsiz kredi desteği sağlanması da var formüller arasında.

ERDOĞAN'DAN EYT MESAJI

Diğer yandan, dünkü kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT düzenlemesi ile ilgili "Emeklilik için yılını doldurup yaş şartını bekleyenler ve geçici işçilerle ilgili çalışmalarımızı da en kısa sürede tamamlayıp kamuoyuna açıklayacağız." dedi.

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cafer CANBAY
29.11.2022 10:03
Sayın Cumurbaşkanımızın Sözü vardı Seçimi kayıb etsek EYT Yok Herkez zamanı geldiğinde emekli olacak Bu da oyalamacılık bir taktiktir.  
 
Semih
29.11.2022 09:27
Bağkur Tescil Mağduriyeti giderilmeden Sosyal Reform olmaz.  
 
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