Emeklilik yolu onlara da açıldı!

EYT'liler heyecanla beklerken bir müjde de prim sayısı eksik kalanlar için geldi. Prim gün sayısı 5 bini bulmasa da 3 bin 600'ü aşanlara erken emeklilik yolu gözüktü.

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesinin Aralık'ta Meclis'e geleceğini, Ocak'ta da uygulamaya gireceğini açıkladı. İşverenlerin kıdem tazminatı ve emekli olup çalışanların sıkıntılarının giderecek adımların da yeni pakette yer alması bekleniyor.

8 EYLÜL 1999 ÖNCESİ SİGORTALI OLMAK ŞART

1999 yılında emeklilik için yaş şartı getirilirken, bir düzenleme daha yapılmıştı.

Sigorta girişi üzerinden 15 yıl geçenler 3 bin 600 gün pirim ödemeleri halinde kıdem tazminatı alıp işten ayrılabiliyordu. Yaşlılık aylığı içinse yine kademeli geçiş tablosundaki yaşı bekliyordu.

HEDEF 1999 ÖNCESİ KANUN

Show Haber'de yer alan habere göre; Çalışma Bakanlığı EYT düzenlemesiyle birlikte 1999 öncesi kanuna dönülmesini hedefliyor.

EMEKLİLİK YOLU AÇILDI! KADINLARDA 50 ERKEKLERDE 55 YAŞ...

Bu durumda 15 yıl sigorta ve 3 bin 600 gün pirim şartını tamamlayanlara gün doğacak. Kadınsa 50, erkek ise 55 yaşında yaşlılık aylığı bağlanacak.

