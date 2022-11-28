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Emeklilik yolu onlara da açıldı!

Prim gün sayısı 3 bin 600'ü aşanlara da erken emeklilik yolu gözüktü. Düzenlemeyle 1999 öncesi kanuna dönülmesi hedeflenirken, şartları saylayan kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaşına gelmiş olanlara aylık bağlanacak. 

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 15:29
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Emeklilik yolu onlara da açıldı!

Emeklilik yolu onlara da açıldı!
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EYT'liler heyecanla beklerken bir müjde de prim sayısı eksik kalanlar için geldi. Prim gün sayısı 5 bini bulmasa da 3 bin 600'ü aşanlara erken emeklilik yolu gözüktü. 

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesinin Aralık'ta Meclis'e geleceğini, Ocak'ta da uygulamaya gireceğini açıkladı. İşverenlerin kıdem tazminatı ve emekli olup çalışanların sıkıntılarının giderecek adımların da yeni pakette yer alması bekleniyor.

8 EYLÜL 1999 ÖNCESİ SİGORTALI OLMAK ŞART

1999 yılında emeklilik için yaş şartı getirilirken, bir düzenleme daha yapılmıştı. 

Sigorta girişi üzerinden 15 yıl geçenler 3 bin 600 gün pirim ödemeleri halinde kıdem tazminatı alıp işten ayrılabiliyordu. Yaşlılık aylığı içinse yine kademeli geçiş tablosundaki yaşı bekliyordu.

HEDEF 1999 ÖNCESİ KANUN

Show Haber'de yer alan habere göre; Çalışma Bakanlığı EYT düzenlemesiyle birlikte 1999 öncesi kanuna dönülmesini hedefliyor.

EMEKLİLİK YOLU AÇILDI! KADINLARDA 50 ERKEKLERDE 55 YAŞ...

Bu durumda 15 yıl sigorta ve 3 bin 600 gün pirim şartını tamamlayanlara gün doğacak. Kadınsa 50, erkek ise 55 yaşında yaşlılık aylığı bağlanacak.
 

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Maçkalı
28.11.2022 15:53
Hani bunu ödemeye būtçe yetmazdi, söz konusu olamazdı. Şimdi az ödeyene de emeklilik. Ey MilletParayı cebine koymadan bunlara inanma. Geçen secim de 300 koyun veriyorlardı.Alan bir allahın kulu yok.😂  
 
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