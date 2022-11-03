Emeklilerin zamlı maaş tablosu ortaya çıktı. Kim ne kadar alacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK’in verileri açıklamasının ardından ve memur ve memur emeklisi için 4 aylık zam oranı da belli olmaya başladı.
Zamlı maaşlar geriye kalan 2 aylık enflasyonla netleşecek.
TÜİK’in açıkladığı verilere göre ise enflasyon yıllık yüzde 85,5 olurken, aylık bazda artış yüzde 3,54 ile 24 yılın zirvesinde kalmaya devam etti.
EMEKLİ VE MEMUR 4 AYLIK ZAM ORANI
4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 10,84 Enflasyon farkı dahil 4 aylık memur zammı 11,84 oldu. En düşük emekli maaşı 3 bin 500 liradan 3 bin 879 liraya yükselmiş oldu.
MEMUR VE EMEKLİNİN TABAN AYLIKLARI
MEMUR
Mevcut: 9.105 TL
Zamlı: 10.188 TL
MEMUR EMEKLİSİ
Mevcut: 6.077 TL
Zamlı: 6.797 TL
SSK EMEKLİSİ (2000 ÖNCESİ)
Mevcut: 4.687 TL
Zamlı: 5.195 TL
SSK EMEKLİSİ (2000 SONRASI)
Mevcut: 2.906 TL
Zamlı: 3.221 TL
BAĞ-KUR ESNAF EMEKLİSİ
Mevcut: 4.197 TL
Zamlı: 4.652 TL
BAĞ-KUR TARIM EMEKLİSİ
Mevcut: 3.335 TL
Zamlı: 3.697 TL
İŞTE MESLEK MESLEK MEMUR MAAŞLARI (MEVCUT MAAŞ - YENİ MAAŞ)
GENEL MÜDÜR 1/4 - 29.809 - 33.338
ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisons mezunu)1/4 - 15.848 - 17.724
MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 9.707 - 10.856
ÖĞRETMEN 1/4 - 12.276 - 13.729
KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 27.574 - 30.839
BAŞKOMİSER 3/1 - 15.810 - 17.682
POLİS MEMURU 8/1 - 13.747 - 15.375
UZ. DOKTOR 1/4 - 18.853 - 21.085
HEMŞİRE (Lisans mezunu) 5/1 - 11.828 - 13.228
MÜHENDİS 1/4 - 16.205 - 18.124
TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 - 10.100 - 11.296
PROFESÖR 1/4 - 25.984 - 29.061
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 15.311 - 17.124
VAIZ 1/4 - 12.752 - 14.262
AVUKAT 1/4 - 15.485 - 17.318
MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI (MEVCUT MAAŞ - YENİ MAAŞ)
MÜSTEŞAR (1/1) - 21.905 – 24.499
GENEL MÜDÜR (1/1) – 19.361 – 21.653
ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans – 1/4) – 7.429 – 8.309
MEMUR (Lisans 1/4) – 7.270 – 8.131
KAYMAKAM 1. SINIF (1/4) – 12.691 – 14.194
POLİS MEMURU (8/1) – 7.731 – 8.646
HEMŞİRE (Lisans 1/4) – 7.266 – 8.126
MÜHENDİS (1/4) – 9.116 – 10.195
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