3 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Emeklilerin zamlı maaş tablosu ortaya çıktı. Kim ne kadar alacak?

Emeklilerin zamlı maaş tablosu ortaya çıktı. Kim ne kadar alacak?

TÜİK’in enflasyon verilerini açıklamasının ardından emekli maaşlarına yapılacak zam tablosu da ortaya çıktı.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 14:46
Takip Et

Emeklilerin maaşına gelecek zam oranı belli oldu. Maaş tablosu ortaya çıktı. Kim ne kadar alacak

Emeklilerin zamlı maaş tablosu ortaya çıktı. Kim ne kadar alacak?
+
Aa
-

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK’in verileri açıklamasının ardından ve memur ve memur emeklisi için 4 aylık zam oranı da belli olmaya başladı.

Zamlı maaşlar geriye kalan 2 aylık enflasyonla netleşecek.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre ise enflasyon yıllık yüzde 85,5 olurken, aylık bazda artış yüzde 3,54 ile 24 yılın zirvesinde kalmaya devam etti.

EMEKLİ VE MEMUR 4 AYLIK ZAM ORANI

4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 10,84 Enflasyon farkı dahil 4 aylık memur zammı 11,84 oldu. En düşük emekli maaşı 3 bin 500 liradan 3 bin 879 liraya yükselmiş oldu.

MEMUR VE EMEKLİNİN TABAN AYLIKLARI

MEMUR

Mevcut: 9.105 TL
Zamlı: 10.188 TL

MEMUR EMEKLİSİ

Mevcut: 6.077 TL
Zamlı: 6.797 TL

SSK EMEKLİSİ (2000 ÖNCESİ)

Mevcut: 4.687 TL
Zamlı: 5.195 TL

SSK EMEKLİSİ (2000 SONRASI)

Mevcut: 2.906 TL
Zamlı: 3.221 TL

BAĞ-KUR ESNAF EMEKLİSİ

Mevcut: 4.197 TL
Zamlı: 4.652 TL

BAĞ-KUR TARIM EMEKLİSİ

Mevcut: 3.335 TL
Zamlı: 3.697 TL

İŞTE MESLEK MESLEK MEMUR MAAŞLARI (MEVCUT MAAŞ - YENİ MAAŞ)

GENEL MÜDÜR 1/4 - 29.809 - 33.338

ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisons mezunu)1/4 - 15.848 - 17.724

MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 9.707 - 10.856

ÖĞRETMEN 1/4 - 12.276 - 13.729

KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 27.574 - 30.839

BAŞKOMİSER 3/1 - 15.810 - 17.682

POLİS MEMURU 8/1 - 13.747 - 15.375

UZ. DOKTOR 1/4 - 18.853 - 21.085

HEMŞİRE (Lisans mezunu) 5/1 - 11.828 - 13.228

MÜHENDİS 1/4 - 16.205 - 18.124

TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 - 10.100 - 11.296

PROFESÖR 1/4 - 25.984 - 29.061

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 15.311 - 17.124

VAIZ 1/4 - 12.752 - 14.262

AVUKAT 1/4 - 15.485 - 17.318

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI (MEVCUT MAAŞ - YENİ MAAŞ)

MÜSTEŞAR (1/1) - 21.905 – 24.499

GENEL MÜDÜR (1/1) – 19.361 – 21.653

ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans – 1/4) – 7.429 – 8.309

MEMUR (Lisans 1/4) – 7.270 – 8.131

KAYMAKAM 1. SINIF (1/4) – 12.691 – 14.194

POLİS MEMURU (8/1) – 7.731 – 8.646

HEMŞİRE (Lisans 1/4) – 7.266 – 8.126

MÜHENDİS (1/4) – 9.116 – 10.195

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Fatih Kaptan
3.11.2022 14:56
10,84 + 8 18,84 olarak hesaplanmalı  
 
Hatice
3.11.2022 14:49
3.500 tl emekli maaşı olur da ev kirası olmaz nasıl olacak peki ?  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten açıkladı. 8 Kasım son gün herkes önlemini alsın
1
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten açıkladı. 8 Kasım son gün herkes önlemini alsın
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten açıkladı. 8 Kasım son gün herkes önlemini alsın
﻿Meral Akşener A Haber muhabirinin gözlerinin içine baka baka bakın ne söyledi
2
﻿Meral Akşener A Haber muhabirinin gözlerinin içine baka baka bakın ne söyledi
﻿Meral Akşener A Haber muhabirinin gözlerinin içine baka baka bakın ne söyledi
﻿Eski AKP'li isim CHP'ye katıldı. Zehir zemberek sözlerle istifa etmişti
3
﻿Eski AKP'li isim CHP'ye katıldı. Zehir zemberek sözlerle istifa etmişti
﻿Eski AKP'li isim CHP'ye katıldı. Zehir zemberek sözlerle istifa etmişti
﻿Manisa Akhisar Belediyesi 12 güvenlik görevlisi alacak
4
﻿Manisa Akhisar Belediyesi 12 güvenlik görevlisi alacak
﻿Manisa Akhisar Belediyesi 12 güvenlik görevlisi alacak
﻿Selçuk Geçer dolar için kritik tarihi açıkladı
5
﻿Selçuk Geçer dolar için kritik tarihi açıkladı
﻿Selçuk Geçer dolar için kritik tarihi açıkladı
﻿Ankara kulisleri bu bilgiyle çalkalanıyor. Erdoğan artık yük olarak görmeye başladı
6
﻿Ankara kulisleri bu bilgiyle çalkalanıyor. Erdoğan artık yük olarak görmeye başladı
﻿Ankara kulisleri bu bilgiyle çalkalanıyor. Erdoğan artık yük olarak görmeye başladı
﻿Ağabey ile kardeşine bıçaklı saldırı
7
﻿Ağabey ile kardeşine bıçaklı saldırı
﻿Ağabey ile kardeşine bıçaklı saldırı
﻿Hamilelikte günde yarım fincan kahve içince çocuğunuzun boyu 2 santim kısalıyor
﻿Hamilelikte günde yarım fincan kahve içince çocuğunuzun boyu 2 santim kısalıyor
﻿Hamilelikte günde yarım fincan kahve içince çocuğunuzun boyu 2 santim kısalıyor
﻿Park halindeki araca çarpıp tarlaya uçtu
﻿Park halindeki araca çarpıp tarlaya uçtu
﻿Park halindeki araca çarpıp tarlaya uçtu
﻿Kız öğrenciler ölesiye birbirine girdi erkekler seyretti
﻿Kız öğrenciler ölesiye birbirine girdi erkekler seyretti
﻿Kız öğrenciler ölesiye birbirine girdi erkekler seyretti
﻿ Brezilya'da Bolsonaro destekçilerinin arasına araç daldı! Birçok kişi ezildi
﻿ Brezilya'da Bolsonaro destekçilerinin arasına araç daldı! Birçok kişi ezildi
﻿ Brezilya'da Bolsonaro destekçilerinin arasına araç daldı! Birçok kişi ezildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.