SGK Uzmanı Özgür Erdursun asgari ücret rakamını kuruşu kuruşuna açıkladı

Milyonlarca asgari ücretli, 2025 yılında sadece tek bir zamla geçinmek zorunda kalırken, gözler 2026 Ocak ayında yapılacak maaş artışına çevrildi. Daha önceki asgari ücret zammını nokta atışı bilen Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Sözcü TV’de katıldığı programda, 2026 asgari ücret zammına ilişkin çarpıcı bir tahminde bulundu. Erdursun, en iyi senaryoda bile zammın yüzde 20 civarında olacağını, ancak bu artışın sabit gelirli vatandaşların geçim sıkıntısını hafifletmeye yetmeyeceğini belirtti.

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YÜZDE 20 ZAM: YENİ ASGARİ ÜCRET 26.524 TL

2025 başında net 22.104 TL olarak belirlenen asgari ücret, yıl boyunca ara zam yapılmadan sabit kaldı. Erdursun’un tahminine göre, 2026 Ocak’ta asgari ücrete en iyi ihtimalle yüzde 20 zam yapılacak. Bu durumda, net asgari ücret 26.524 TL’ye yükselecek. Ancak, Türk-İş’in verilerine göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 27 bin TL’ye yaklaşırken, yoksulluk sınırı ise 85 bin TL’yi aşmış durumda. Erdursun, bu zammın, kira, gıda ve ulaşım gibi temel giderlerdeki artışlar karşısında alım gücünü artırmayacağını vurguladı.

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ENFLASYON VE YAŞAM MALİYETLERİ ZAMMI EZİYOR

Erdursun, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “Enflasyon düşse bile fiyatlar gerilemeyecek” açıklamasına atıfta bulunarak, 2026’da fiyat artışlarının devam edeceğini ifade etti. Temmuz 2025’te yıllık enflasyonun yüzde 33,52, aylık enflasyonun ise yüzde 2,06 olduğu düşünüldüğünde, yıl sonuna kadar enflasyonun yüksek seyretmesi bekleniyor. Erdursun, “Kiralar ve harcamalar artmaya devam edecek. Enflasyon hâlâ yüksek seviyelerde kalacak” diyerek, yüzde 20’lik zammın reel gelir kaybını telafi edemeyeceği uyarısında bulundu.

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ASGARİ ÜCRETLİLER ARA ZAMDAN MAHRUM KALDI

2025 Temmuz’da memur ve emeklilere yüzde 15,57 ile yüzde 16,67 arasında zam yapılırken, asgari ücretliler bu artıştan yararlanamadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Temmuz’da ara zam yapılmayacağını açıklamış, bu durum milyonlarca çalışanda hayal kırıklığı yaratmıştı. Erdursun, hükümetin 2026’da da tek zam politikasına devam edebileceğini, bu durumun sabit gelirli vatandaşları daha da zorlayacağını belirtti.

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EKONOMİSTLERDEN FARKLI TAHMİNLER

Ekonomistler, 2026 asgari ücret zammı konusunda görüş ayrılığı yaşıyor. Bazı uzmanlar, zammın yıl sonu enflasyonuna bağlı olarak yüzde 30’u aşabileceğini savunurken, Erdursun gibi isimler daha temkinli. Moody’s’in Türkiye için önerdiği “ücret artışlarının beklenen enflasyona göre yapılması” politikası, zammın yüzde 12 gibi düşük bir oranda kalabileceğini işaret ediyor. Bu durumda asgari ücret sadece 24.750 TL’ye yükselebilir. Erdursun’un yüzde 20’lik tahmini, bu senaryolar arasında orta bir yol olarak öne çıkıyor.

ASGARİ ÜCRETLİLER İÇİN ZOR BİR YIL DAHA

Erdursun, asgari ücret zammının alım gücüne etkisinin sınırlı kalacağını, özellikle büyük şehirlerdeki yüksek kira ve yaşam maliyetlerinin çalışanları zorlamaya devam edeceğini belirtti. “Sabit gelirli vatandaşlar 2026’da çok beklenti içinde olmasın” diyen uzman, hükümetin enflasyonla mücadele politikalarının zammın oranını belirlemede kilit rol oynayacağını vurguladı.

Milyonlarca asgari ücretli, Aralık 2025’te Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun açıklayacağı resmi rakamı bekliyor.